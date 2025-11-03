Sok kicsi sokra megy
20 forinttal olcsóbban tankolhatsz több a benzinkúton Győrben és környékén
Olcsóbb lehet a tankolás Győr-Moson-Sopronban több benzinkúton is, de vannak feltételek is.
Rendszeresen beszámolunk az üzemanyagárakról portálunkon, a múlt héten több árváltozás is volt a kutakon. Olvasói fotót kaptunk arról, hogy olcsóbb lehet a tankolás Győr-Moson-Sopronban a Mol benzinkútjain.
Olcsóbb a tankolás a MOL benzinkútjain Győr-Moson-Sopronban
20 ft/litert mi állunk a tankolásodból
olvashatjuk a MOL benzinkút tábláján, melyet Győrben fotózott olvasónk.
A kedvezmény egész Győr-Moson-Sopronra érvényes, hétköznap reggel 6 és 10 óra között. Ehhez legalább 5 litert kell tankolni EVO vagy EVO PLUS üzemanyagból.
