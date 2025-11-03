november 3., hétfő

Sok kicsi sokra megy

1 órája

20 forinttal olcsóbban tankolhatsz több a benzinkúton Győrben és környékén

Olcsóbb lehet a tankolás Győr-Moson-Sopronban több benzinkúton is, de vannak feltételek is.

Kisalföld.hu

Rendszeresen beszámolunk az üzemanyagárakról portálunkon, a múlt héten több árváltozás is volt a kutakon. Olvasói fotót kaptunk arról, hogy olcsóbb lehet a tankolás Győr-Moson-Sopronban a Mol benzinkútjain.

tankolás
Benzinkúton olcsóbb a tankolás Győr-Moson-Sopron szerte. Fotó: Olvasó

Olcsóbb a tankolás a MOL benzinkútjain Győr-Moson-Sopronban 

20 ft/litert mi állunk a tankolásodból 

olvashatjuk a MOL benzinkút tábláján, melyet Győrben fotózott olvasónk. 

A kedvezmény egész Győr-Moson-Sopronra érvényes, hétköznap reggel 6 és 10 óra között. Ehhez legalább 5 litert kell tankolni EVO vagy EVO PLUS üzemanyagból.

 

