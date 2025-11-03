1 órája
Duplázott a Tebike, győri sajtok nyertek díjakat - fotók
Október elején rendezték meg a 13. Sajtmustrát, melyre 125 terméket neveztek be, és 6 termék arany, 22 ezüst és 18 bronz minősítésben részesülhetett. Két kategóriában két vármegyei sajtkészítő hozott el rangos minősítéseket. Az érlelt termékek kategóriában a győri Tebike családi vállalkozás által készített Rábaközi tehénsajt ezüst, a Ménfői camembert bronz fokozatot kapott.
Fotó: Csapó Balázs
A 13. Országos Sajtmustrán az idei év legnagyobb elismerését, „Az Év Legjobb Magyar Sajtja 2025” díjat a répcevisi Alpokalja Sajt családi gazdasága vihette haza. A kitüntetést a „Jóska Bátyám kedvence” nevű érlelt sajtjuk érdemelte ki. De nem ők az egyetlenek, akik elismeréssel térhettek haza. A győri Tebike sajtüzem két kiválósága is minősítést kapott.
Újdonság a ménfői camembert
A győri Tebike Sajtműhely már számos elismerést kapott az évek alatt, azonban először vettek részt az országos, Martonvásáron megrendezett Sajtmustra versenyen. Három termékkel neveztek, melyből kettő ért el minősítést. – A Rábaközi félkemény tehénsajtunk egy pont híján csúszott le az arany minősítésről, de nagyon örülünk az ezüst fokozatnak is. Ízében a trappistára hajaz, de nem az. A vásárlók nagy kedvence, a termékpalettánk első három helyén szerepel. Szüleink a Rábaközből származnak, így jött a név. Minimum másfél hónapot érleljük, ebből kétharmadot levegőn. Füstölt változata is van, ami még karakteresebb ízt kölcsönöz neki – fejtette ki lapunknak Pődör Viktória.
Díjnyertes sajt - A „Jóska Bátyám kedvence” az Alpokaljáról hódította meg a zsűrit és a vásárlókat - fotók
– A bronz minősítéssel díjazott Ménfői Camembert egy viszonylag új termék a kínálatunkban. A családunk nagyon szereti ezt a típusú sajtot és hiánypótló termékként alkotta meg a testvérem. A receptúra régebb óta megvolt, már csak a saját ízlésünkre kellett formálni. Nagy sláger lett, egyre többen keresik a vásárlók körében is – fűzte hozzá. A Tebike műhely szerint pénztárcafüggő, ki, mennyit áldoz kézműves, különleges sajtokra, de egyre többen választják ezt, mint a nagyüzemi boltban kaphatót. Már javában készülnek az ünnepekre, ugyanis akkor nemcsak sajtból, de házi tejfölből, vajból és túróból is több fogy.
Dunántúl sajtját is a győri Tebike készíti
– Büszkék vagyunk az idei eredményeinkre, és arra is, hogy az Óvári Sajt, Bor, és Pezsgő Napokon a Győr-Moson-Sopron Megyei Csemege Sajtunk az ezüst minősítés mellett elnyerte a „Dunántúl sajtja” címet is – emelte ki Pődör Viktória.
