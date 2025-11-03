november 3., hétfő

Győző névnap

11°
+21
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
13. Sajtmustra

1 órája

Duplázott a Tebike, győri sajtok nyertek díjakat - fotók

Címkék#Tebike#Az Év Legjobb Magyar Sajtja 2025#Rábaközi tehénsajt#Sajtmustra#ménfői camember

Október elején rendezték meg a 13. Sajtmustrát, melyre 125 terméket neveztek be, és 6 termék arany, 22 ezüst és 18 bronz minősítésben részesülhetett. Két kategóriában két vármegyei sajtkészítő hozott el rangos minősítéseket. Az érlelt termékek kategóriában a győri Tebike családi vállalkozás által készített Rábaközi tehénsajt ezüst, a Ménfői camembert bronz fokozatot kapott.

Simon Roberta
Duplázott a Tebike, győri sajtok nyertek díjakat - fotók

Fotó: Csapó Balázs

A 13. Országos Sajtmustrán az idei év legnagyobb elismerését, „Az Év Legjobb Magyar Sajtja 2025” díjat a répcevisi Alpokalja Sajt családi gazdasága vihette haza. A kitüntetést a „Jóska Bátyám kedvence” nevű érlelt sajtjuk érdemelte ki. De nem ők az egyetlenek, akik elismeréssel térhettek haza. A győri Tebike sajtüzem két kiválósága is minősítést kapott.

győri tebike
Pődör Viktória a győri Tebike egyik tulajdonosa, aki családjával először vett részt a Sajtmustrán. Fotó: Csapó Balázs

Újdonság a ménfői camembert

A győri Tebike Sajtműhely már számos elismerést kapott az évek alatt, azonban először vettek részt az országos, Martonvásáron megrendezett Sajtmustra versenyen. Három termékkel neveztek, melyből kettő ért el minősítést. – A Rábaközi félkemény tehénsajtunk egy pont híján csúszott le az arany minősítésről, de nagyon örülünk az ezüst fokozatnak is. Ízében a trappistára hajaz, de nem az. A vásárlók nagy kedvence, a termékpalettánk első három helyén szerepel. Szüleink a Rábaközből származnak, így jött a név. Minimum másfél hónapot érleljük, ebből kétharmadot levegőn. Füstölt változata is van, ami még karakteresebb ízt kölcsönöz neki – fejtette ki lapunknak Pődör Viktória. 

CB2017_2918_1
Pődör István sajtmester véglegesítette a ménfői camembert receptúráját. Fotó: Csapó Balázs

– A bronz minősítéssel díjazott Ménfői Camembert egy viszonylag új termék a kínálatunkban. A családunk nagyon szereti ezt a típusú sajtot és hiánypótló termékként alkotta meg a testvérem. A receptúra régebb óta megvolt, már csak a saját ízlésünkre kellett formálni. Nagy sláger lett, egyre többen keresik a vásárlók körében is – fűzte hozzá. A Tebike műhely szerint pénztárcafüggő, ki, mennyit áldoz kézműves, különleges sajtokra, de egyre többen választják ezt, mint a nagyüzemi boltban kaphatót. Már javában készülnek az ünnepekre, ugyanis akkor nemcsak sajtból, de házi tejfölből, vajból és túróból is több fogy. 

Dunántúl sajtját is a győri Tebike készíti 

– Büszkék vagyunk az idei eredményeinkre, és arra is, hogy az Óvári Sajt, Bor, és Pezsgő Napokon a Győr-Moson-Sopron Megyei Csemege Sajtunk az ezüst minősítés mellett elnyerte a „Dunántúl sajtja” címet is – emelte ki Pődör Viktória.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu