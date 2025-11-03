Duplázott a Tebike, győri sajtok nyertek díjakat - fotók

A 13. Országos Sajtmustrán az idei év legnagyobb elismerését, „Az Év Legjobb Magyar Sajtja 2025” díjat a répcevisi Alpokalja Sajt családi gazdasága vihette haza. A kitüntetést a „Jóska Bátyám kedvence” nevű érlelt sajtjuk érdemelte ki. De nem ők az egyetlenek, akik elismeréssel térhettek haza. A győri Tebike sajtüzem két kiválósága is minősítést kapott.

Pődör Viktória a győri Tebike egyik tulajdonosa, aki családjával először vett részt a Sajtmustrán. Fotó: Csapó Balázs

Újdonság a ménfői camembert

A győri Tebike Sajtműhely már számos elismerést kapott az évek alatt, azonban először vettek részt az országos, Martonvásáron megrendezett Sajtmustra versenyen. Három termékkel neveztek, melyből kettő ért el minősítést. – A Rábaközi félkemény tehénsajtunk egy pont híján csúszott le az arany minősítésről, de nagyon örülünk az ezüst fokozatnak is. Ízében a trappistára hajaz, de nem az. A vásárlók nagy kedvence, a termékpalettánk első három helyén szerepel. Szüleink a Rábaközből származnak, így jött a név. Minimum másfél hónapot érleljük, ebből kétharmadot levegőn. Füstölt változata is van, ami még karakteresebb ízt kölcsönöz neki – fejtette ki lapunknak Pődör Viktória.