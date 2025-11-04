november 4., kedd

Fertőző

1 órája

Élősködő baktérium miatt füstölt lazacot hívott vissza a Spar

A Spar 100 grammos szeletelt füstölt Norvég Lazacfilét hívott vissza a forgalomból. Élősködő baktériumot találtak a termékben.

Kisalföld.hu

A Spar Magyarország Kereskedelmi Kft. mikrobiológiai nem megfelelőség miatt 100 grammos szeletelt füstölt Norvég Lazacfilét hívott vissza a forgalomból - közölte a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság kedden.

élősködő baktérium
Élősködő baktérium a lazacfilében - Fotó: Illusztráció / Shutterstock

Élősködő baktérium a vizsgált termékben

A közlemény szerint hatósági ellenőrzéskor a vizsgálat a termékben Listeria monocytogenes jelenlétét mutatta ki. Az érintett 100 grammos szeletelt füstölt Norvég Lazacfilé minőségi megőrzési ideje 2025. november 11., tételazonosítója LOT20112025.

A Spar Magyarország Kereskedelmi Kft. a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve, haladéktalanul megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tételek forgalomból történő kivonásáról, valamint a fogyasztóktól történő visszahívásáról. A vállalkozás intézkedéseit, továbbá a visszagyűjtött termékek további sorsát - megsemmisítését, vagy elszállítását - a hatóság nyomonköveti - írták a közleményben.

A hatóság közleményében azt kéri, ha valaki a fenti tételazonosítóval rendelkező termékekből vásárolt, és a termék még a nála van, akkor azt ne fogyassza el.


 

 

