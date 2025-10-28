Országos sikert ért el a magyaróvári ügyfélszolgálati csapat

Az ország víziközmű szolgáltató cégei delegálhattak csapatokat arra a Pécsett nemrég szervezett versenyre, ahol az ügyfélszolgálatos kollégák bizonyíthatták rátermettségüket. A mosonmagyaróvári team ismételten remekelt a húsz csapat között: az Ambrus Viktória, Kovácsné Csiba Zsuzsanna és Tukovits Balázs alkotta ügyfélszolgálati trió ugyanis első lett, és nem is először.

Az ügyfélszolgálati versenyen remekelt az Aqua Szolgáltató Kft. csapata (a kép jobb oldalán)

Az ügyfélszolgálati csapat idén is remekelt

– 2022-ben már indultunk, ugyancsak hárman ezen az országos versenyen, és akkor is elsők lettünk. Így a következő évben mi rendezhettük meg az eseményt, melyet akkoriban Sopronban tartottunk meg

– kezdte Ambrus Viktória, aki 2018 óta erősíti az Aqua ügyfélszolgálati munkaközösségét.

Viktória, mint elmondta, szituációs gyakorlaton kellett bizonyítani, ahol egy valós ügyfélpanaszt dolgoztak fel és arra kellett konkrét ügyintézést végezni. Itt a csapatot jómaga képviselte, és különdíjat érdemelt ki.

– Egy negyven kérdéses teszt – melyhez 11 folyamatosan változó jogszabályból kellett készülnünk – mellett egy felhasználói levélre is válaszolnunk kellett

– sorolta még.

Ambrus Viktória érdeklődésünkre elmondta, hogy korábbi munkahelyén és most is ügyfélszolgálaton dolgozik, az emberekkel nehéz és szép is bánni.

– Jó érzés, amikor bejön egy ügyfél egy panasszal, és a végén elégedetten távozik

– emelte ki.

Zsuzsa, Balázs és Viktória egyébként két hónapot készült a megmérettetésre: a javasolt jogszabályokat, törvényeket, melyeket nap mint nap használnak, többször is átnézték.

Gratulálunk eredményükhöz és nyereményükhöz!