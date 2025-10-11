Gyorsuló lakásdrágulás, záródó árolló és otthon-startos meglepetések jellemezték szeptembert

Országosan 2,7 százalékkal nőtt a lakóingatlanok ára szeptemberben az előző hónaphoz képest, Budapesten 2,6 százalékkal. A havi lakásdrágulás üteme több mint duplájára nőtt szeptemberben.

Észak-Magyarországon volt a legnagyobb havi ugrás, 6,3 százalékkal drágultak az ingatlanok. Az adatok arra utalnak, hogy a kelet-magyarországi régiók lakásárai egyre gyorsabban közelítenek a nyugat-magyarországi és Pest megyei árszintekhez, vagyis záródik a lakáspiaci árolló.

A kormányzat tájékoztatása az Otthon Start hitel szeptemberi igénylőiről sokak számára meglepetést hozhat a lakáspiacon.

Gyorsuló drágulás, záródó árolló, meglepő Otthon Startos adatok

A havi drágulás üteme most gyorsulást mutat, ami nem meglepő az Otthon Start Programhoz köthető keresletélénküléshez képest. Érdekesek viszont a lakás-áremelkedések regionális különbségei. „Budapesten például a havi drágulási ütem egy hajszállal elmarad az országos árnövekedés szintjétől, februárban viszont a jelenleginek közel kétszerese volt a fővárosi lakásdrágulás havi tempója. Az év elején ugyanis az állampapírból kiszálló befektetési célú vásárlók generáltak erőteljes keresletet a budapesti lakáspiacon. Éves összevetésben pedig elmondható, hogy a kelet-Magyarországi régiók lakásáremelkedési üteme jelentősen meghaladja a nyugat-magyarországi régiók és Pest megye lakásdrágulási tempóját.” – mondta Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője. A szakember szerint ez annak is köszönhető, hogy a kelet-magyarországi lakásárak felzárkózóban vannak a nyugat-magyarországi és Pest megyei lakásárakhoz. „Vagyis záródik a lakáspiaci árolló a keleti és nyugati országrészek között. – tette hozzá Balogh László.

Az ingatlan.com szakértője kitért az Otthon Startos adatokra, ami szerinte meglepetéseket is hozott.

„A kormányzat tájékoztatása szerint a 3 százalékos hitel igénylőinek átlagéletkora 34 év volt, 80 százalékuk pedig 40 év alatti. Ezek a számok arra utalnak, hogy az ingatlanpiacot szeptemberben azok a fiatalok rohamozták meg, akik az elmúlt 10 évben történt lakásdrágulás miatt eddig kiszorultak a vevők közül. A most érezhető áremelkedés főként ennek a keresleti hullámnak köszönhető. Ez sokak számára okozhat meglepetést, mert többen a befektetők aktívabb jelenlétére számítottak a 3 százalékos hitelnek köszönhetően.” – fogalmazott Balogh László.