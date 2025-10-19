Szijjártó Péter: nem ért egyet azokkal, akik szerint kitehető a telt ház tábla Győr-Moson-Sopronban

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a mosonmagyaróvári Nolato átadóján adott interjút portálunknak: a vármegye és a Lajta-parti város gazdasági irányai kapcsán is érdeklődtünk a tárcavezetőnél.

Szijjártó Pétert a vármegyei gazdaság fejlődéséről és Mosonmagyaróvár szerepéről is kérdeztük

Fotó: Kerekes István

Szijjártó Péter a vármegyei vállalkozások fejlődéséről

Szijjártó Péter elmondta: tizenegy év alatt a vármegyébe 121 nagyberuházáshoz adott a kormány támogatást összesen 96 milliárd forint értékben. Így lett Győr-Moson-Sopronban 770 milliárd forintnyi beruházási érték, és jöhetett létre több mint 7000 új munkahely. Nálunk a munkanélküliség 2%-on van, tehát nyilvánvalóan az országban itt az egyik legalacsonyabb. Így a munkaerő tartalék is alacsony, ezért az ország minden más területéhez képest itt még sokkal nagyobb a jelentősége a gazdaság és a felsőoktatás, valamint a gazdaság és a duális szakképzés együttműködésének.

Az Audi szerepe erős

– Egy olyan vármegyében, ahol jelen van az Audi, nyilvánvalóan van egyfajta autóipari központúság. Az Audi rendre Győrbe hozza a beruházásait, a győri gyár gyakorlatilag csapágyasra van hajtva, a Cupra és az ott gyártott Audi modellek is hatalmas népszerűségnek örvendenek, illetve az elektromos motorgyártásra történő átállás is folyamatban van. Ebből látható, hogy a győri Audi folyamatosan csúcsteljesítményt nyújt – vélekedett még a miniszter, aki szerint az autóipari technológiai forradalom sikeresen halad előre.

Fontos az Audi szerepe. Forrás: Audi Hungaria

Biztos alapok

Mosonmagyaróvár helyzetéről is kérdeztük a tárcavezetőt. Szerinte a város előnye, hogy itt az ipar, az élelmiszeripar és a mezőgazdaság úgymond randevút ad egymásnak. A nehézipari beruházásoktól az innovatív könnyűiparon keresztül a mezőgazdaságig, a fejlett élelmiszeriparig szinte minden megtalálható. Ilyen helyzettel kevés térség rendelkezik az országban. Itt a szakképzett munkaerő, az oktatási rendszer által biztosított háttér, a jó logisztikai, földrajzi elhelyezkedés, ezek mind segítenek abban, hogy a város fejlesztési motorja legyen az országnak, és az is. Ahogy Győr-Moson-Sopron vármegye mindig az ország fejlődésének biztos alapját adta, úgy ez a mosonmagyaróvári térségről is hasonlóképpen elmondható.