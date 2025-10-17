1 órája
Szijjártó Péter: 121 nagyberuházáshoz érkezett állami támogatás Győr-Moson-Sopronba
Nem tartja korrektnek, hogy az M1-es autópályán Ausztria irányába továbbra is van valami ellenőrzésféle – válaszolta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a határok akadálymentesítése kapcsán. Győr-Moson-Sopron és azon belül Mosonmagyaróvár gazdasági fejlődéséről is kérdeztük Szijjártó Pétert.
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a mosonmagyaróvári Nolato átadóján adott interjút portálunknak: a vármegye és a Lajta-parti város gazdasági irányai mellett a határhelyzetről is kérdeztük a tárcavezetőt.
Szijjártó Péter a vállalkozások állami támogatásáról
– Mit jelentenek Magyarország Kormányának a Nolatonál végrehajtott és tervezett beruházások, valamint az ehhez hasonló fejlesztések?
– Ebben a beruházásban több olyan stratégiai cél is felfedezhető, amelyek nemzetgazdasági szinten is megjelentek. Egyrészt, miután az újraiparosítás sikeres volt Magyarországon, most itt az ideje annak, hogy a gazdaság dimenzióváltására is sor kerüljön. Mit jelent ez? Legyen több kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenység, legyen magasabb a hozzáadott érték, legyen több magas színvonalú, technológiai beruházás. Itt Mosonmagyaróváron ez adott, mert itt olyan technológiát vezetnek most be az új gyógyszeradagoló rendszer gyártásánál, amely technológia Magyarországon még nincs. Tehát ez nagy előrelépés. A másik, hogy a magyar gazdaság exportorientált gazdaság, tehát az exportteljesítmény meghatározza a nemzetgazdaság teljesítményét. A Nolatonál 70 százalékban exportra termelnek. És fontos az is, hogy itt a vállalat megnöveli a kapacitását, tehát még többet fog termelni. De úgy termel többet, hogy közben pedig a környezetet nem károsítja. Magyarország azon 21 ország közé tartozik a világon, ahol úgy növeljük a gazdasági teljesítményt, hogy közben nem növeljük a károsanyag-kibocsátást. Láthatjuk, hogy a Nolato is alapvetően megújuló energiákat használ a gyár működéséhez, így tulajdonképpen minden stratégiai célunkat kielégíti ez az új beruházás. Továbbá, most már 800 fölött stabilizálja a létszámát a mosonmagyaróvári vállalkozás, amivel a vállalatcsoport legnagyobb gyárát itt Magyarországon működteti.
– Elhangzottak fontos számok, hogy 121 beruházás valósult meg 770 milliárd forintból, és ebből 7000 új munkahelyet teremtettek Győr-Moson-Sopron vármegyében. Hová lehet még fejlődni?
– Tizenegy éve került egybe a külgazdaság és a külpolitika irányítása, akkor vettem át a minisztérium irányítását, és azóta 121 nagyberuházáshoz adott a kormány támogatást összesen 96 milliárd forint értékben. Így lett a vármegyében 770 milliárd forintnyi beruházási érték, és jöhetett létre több mint 7000 új munkahely. Győr-Moson-Sopron esetében a munkanélküliség 2%-on van, tehát nyilvánvalóan az országban itt az egyik legalacsonyabb. Ez azt jelenti, hogy a munkaerő tartalék is alacsony, ezért az ország minden más területéhez képest itt még sokkal nagyobb a jelentősége a gazdaság és a felsőoktatás együttműködésének, valamint a gazdaság és a duális szakképzés együttműködésének. Ezért nagyon fontos, hogy a győri, a mosonmagyaróvári és a soproni egyetem, valamint azok a szakképző intézmények, szakközépiskolák, amelyek a vármegye városaiban találhatók, azok a lehető legszorosabb együttműködést tartsák fenn az ipar és a gazdaság szereplőjével. A vállalatok minél előbb elkezdik a diákok integrálását a saját a munkaszervezetükbe, a diákok annál jobb eséllyel vállalnak majd munkát ezeknél a szervezeteknél. Szokták mondani, hogy ki lehet tenni a teltház táblát Győr-Moson-Sopronra, de ez szerintem csak részben igaz. Még mindig vannak olyan területek, ahol a fejlesztések bőven elférnek.
A győri Audi folyamatosan csúcsteljesítményt nyújt
– Most főként az autóipar területén kiemelkedő a vármegye. Még milyen kiugrási lehetőségeket lát?
– Egy olyan vármegyében, ahol jelen van az Audi, nyilvánvalóan van egyfajta autóipari központúság. Az Audi rendre Győrbe hozza a beruházásait, a győri gyár gyakorlatilag csapágyasra van hajtva, a Cupra és az ott gyártott Audi modellek is hatalmas népszerűségnek örvendenek, illetve az elektromos motorgyártásra történő átállás is folyamatban van. Ebből látható, hogy a győri Audi folyamatosan csúcsteljesítményt nyújt. És ahogy elnézzük az európai autóipari adatokat, azt látjuk, hogy most legfrissebben 24%-kal növekedett az elektromos autók eladása. Mindez mutatja, hogy az autóipari technológiai forradalom sikeresen halad előre. És mivel Magyarország az elsők között nevezett be ebbe a technológiai versenybe, ezért mi továbbra is éllovasok vagyunk. Végre láthatunk egy olyan technológiai átalakulást, amelyben Magyarország nem követi az eseményeket, hanem alakítja azokat. Nem mindegy.
Kivételes helyzetben Mosonmagyaróvár
– Milyen szerepet látnak Mosonmagyaróvárnak, mennyire tudja a város a fekvését kihasználni?
– Mosonmagyaróvárnak előnye, hogy itt az ipar, az élelmiszeripar és a mezőgazdaság úgymond randevút ad egymásnak. A nehézipari beruházásoktól az innovatív könnyűiparon keresztül a mezőgazdaságig, a fejlett élelmiszeriparig szinte minden megtalálható. Ilyen helyzettel kevés térség rendelkezik az országban. Itt a szakképzett munkaerő, az oktatási rendszer által biztosított háttér, a jó logisztikai, földrajzi elhelyezkedés, ezek mind segítenek abban, hogy a város fejlesztési motorja legyen az országnak, és az is. Ahogy Győr-Moson-Sopron vármegye mindig az ország fejlődésének biztos alapját adta, úgy ez a mosonmagyaróvári térségről is hasonlóképpen elmondható.
A szlovákokkal könnyebben megy
– Nagyon sokan ingáznak Ausztriába, vagy járnak át dolgozni Szlovákiába is. Várható a határok további akadálymentesítése?
– Amióta mi kormányzunk tucatszámra jöttek létre új határátkelőhelyek a szomszédos országokkal, megdupláztuk Magyarországon az átkelési lehetőségek számát, hidakkal, utakkal, vasútvonallal, komppal.
- Nem szabad elmenni amellett azonban, hogy Ausztriával - mely országgal egyébként jó viszonyt ápolunk - vannak konfliktusos területek, és ilyen a határátkelőkhöz való hozzáállásuk is. Jelentős összegeket fordítottunk útfejlesztésekre, hogy könnyebben át lehessen jutni Ausztriába, ám ők többet is lezártak. Ez nem korrekt.
- Ahogy nem tartom azt sem korrektnek, hogy az autópályán továbbra is van valami ellenőrzésféle. Az osztrák-magyar kétoldalú tárgyalásokon a határ átléphetőségéhez az osztrákok hozzáállása szégyenteljes.
- Ez főként azért is érthetetlen, mert a tőlünk oda ingázó munkaerő elengedhetetlen sok osztrák szektorban. Sok határátkelőt már tudtunk akadálymentesíteni, a régi kommunista infrastruktúrát elbontani.
- A szlovákokkal sokkal könnyebb, velük megdupláztuk az átkelési lehetőségek számát, most egy újabb beruházási programról állapodunk meg. Gyalogos és kerékpáros hidat tervezünk Dunakiliti és Doborgaz között, a projekt közbeszerzési eljárása már lezajlott. A rajkai határ akadálymentesítése is fontos feladatunk, a szlovákokkal a megállapodás előtt vagyunk.