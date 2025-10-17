Szijjártó Péter: 121 nagyberuházáshoz érkezett állami támogatás Győr-Moson-Sopronba

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a mosonmagyaróvári Nolato átadóján adott interjút portálunknak: a vármegye és a Lajta-parti város gazdasági irányai mellett a határhelyzetről is kérdeztük a tárcavezetőt.

Szijjártó Pétert a határhelyzetről is kérdeztük.

Fotó: Kerekes István

Szijjártó Péter a vállalkozások állami támogatásáról

– Mit jelentenek Magyarország Kormányának a Nolatonál végrehajtott és tervezett beruházások, valamint az ehhez hasonló fejlesztések?

– Ebben a beruházásban több olyan stratégiai cél is felfedezhető, amelyek nemzetgazdasági szinten is megjelentek. Egyrészt, miután az újraiparosítás sikeres volt Magyarországon, most itt az ideje annak, hogy a gazdaság dimenzióváltására is sor kerüljön. Mit jelent ez? Legyen több kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenység, legyen magasabb a hozzáadott érték, legyen több magas színvonalú, technológiai beruházás. Itt Mosonmagyaróváron ez adott, mert itt olyan technológiát vezetnek most be az új gyógyszeradagoló rendszer gyártásánál, amely technológia Magyarországon még nincs. Tehát ez nagy előrelépés. A másik, hogy a magyar gazdaság exportorientált gazdaság, tehát az exportteljesítmény meghatározza a nemzetgazdaság teljesítményét. A Nolatonál 70 százalékban exportra termelnek. És fontos az is, hogy itt a vállalat megnöveli a kapacitását, tehát még többet fog termelni. De úgy termel többet, hogy közben pedig a környezetet nem károsítja. Magyarország azon 21 ország közé tartozik a világon, ahol úgy növeljük a gazdasági teljesítményt, hogy közben nem növeljük a károsanyag-kibocsátást. Láthatjuk, hogy a Nolato is alapvetően megújuló energiákat használ a gyár működéséhez, így tulajdonképpen minden stratégiai célunkat kielégíti ez az új beruházás. Továbbá, most már 800 fölött stabilizálja a létszámát a mosonmagyaróvári vállalkozás, amivel a vállalatcsoport legnagyobb gyárát itt Magyarországon működteti.

– Elhangzottak fontos számok, hogy 121 beruházás valósult meg 770 milliárd forintból, és ebből 7000 új munkahelyet teremtettek Győr-Moson-Sopron vármegyében. Hová lehet még fejlődni?