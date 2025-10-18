A SZÉP kártyák forgalmát is pörgetheti a 3 százalékos lakáshitel

Új lendületet kaphat az év elején tapasztalt SZÉP kártyás lakásfelújítási roham, amelyet a szeptember 1-től igényelhető Otthon Start hitelprogram pörgethet fel - áll a K&H elemzésében. A bank adatai szerint igen jelentős volt már év elején is az érdeklődés az új lehetőség iránt – augusztusig több, mint 2000 lakásfelújítással kapcsolatos szolgáltatást nyújtó elfogadóhely regisztrált a pénzintézetnél, ezekkel együtt több, mint 46 ezer elfogadóhelyet tartanak nyilván. A banknál a SZÉP kártya birtokosok közül 13 ezren használták már ki a lakásfelújítási lehetőséget. A kártyatulajdonosok augusztus végéig több, mint 780 millió forint értékben költöttek lakásfelújításra, mintegy 30 ezer tranzakció során.

Fotó: Mediaworks/Illusztráció

A SZÉP kártya a legnépszerűbb juttatási forma

„Látható, hogy igen élénk az érdeklődés az új lakáshitel konstrukció iránt, de ez közvetett módon hatni fog a lakásfelújításra is, hiszen a megvásárolt lakások berendezéséhez, felújításához szükség lesz forrásokra, ehhez pedig kiváló lehetőséget biztosít a SZÉP kártya. A K&H kkv bizalmi index adatai szerint továbbra is az egyik legnépszerűbb béren kívüli juttatási forma, az elmúlt negyedévben például 5 százalékponttal, 15 százalékra emelkedett azon cégek aránya, akik ilyen formában is tervezik kiegészíteni alkalmazottjaik fizetését a következő 12 hónapban. Az első otthonokért folytatott roham így új lendületet adhat a SZÉP kártya költéseknek is” – mondta el Rammacher Zoltán, a bank lakossági és kkv szegmens marketing vezetője.

Maximális kihasználtságra törekednek a felhasználók

A banki adatok alapján látszik, hogy a jogszabály adta kereteket maximálisan ki is használják a kártyabirtokosok, hogy az e célra elérhető összeget lakásfelújításra fordítsák. Az átlagos kosárérték 30-50 ezer forint környékén alakul, a legnépszerűbb áruházláncokban.