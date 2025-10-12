október 12., vasárnap

Innováció és szakember-utánpótlás

1 órája

Stratégiai partnerséget kötött a 4iG Űr és Védelmi Zrt.-vel a Széchenyi Egyetem

Címkék#dróntechnológia#szakember#Széchenyi István Egyetem#stratégiai megállapodás#innováció

Stratégiai együttműködési megállapodást írt alá a 4iG Űr és Védelmi Zrt., valamint a győri Széchenyi István Egyetem Budapesten a napokban. A partnerség célja, hogy hosszú távon erősítse a magyar űripari és védelmi szektor szakember-utánpótlását, előmozdítsa a közös kutatás-fejlesztési projekteket, illetve innovációs és képzési programok révén támogassa a hazai és nemzetközi versenyképességet.

Széchenyi Egyetem

A 4iG Űr és Védelmi Zrt. Magyarország első magánkézben lévő nagyvállalata, amely élvonalbeli megoldásokat szállít az űripari és védelmi technológiai stratégiai ágazatokban, a Széchenyi István Egyetem pedig arra törekszik, hogy erősítse kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységeit, különösen a műszaki-technológiai területeken. A két fél céljait együttesen szolgálja az a stratégiai megállapodás, amelyet dr. Sárhegyi István, a cég vezérigazgatója és dr. Filep Bálint, az egyetem elnöke írt alá Budapesten.

Dr. Sárhegyi István, a 4iG Űr és Védelmi Zrt. vezérigazgatója és dr. Filep Bálint, a Széchenyi István Egyetem elnöke írta alá a megállapodást.  Fotó: 4iG

Az együttműködés keretében a felek közösen hozzák létre a „4iG SDT – Defence Tech Hub” kutatóbázist a Széchenyi István Egyetem Győri Innovációs Parkjában, amely labor-infrastruktúrával támogatja a dróntechnológia, a kiberbiztonság, az űrtávközlés, az érzékelő- és a digitális döntéstámogató rendszerek terén folyó kutatásokat. A központ ipari és akadémiai tudást ötvöz, elősegítve pilotprojektek és demonstrációk megvalósítását. A kooperációhoz szorosan kapcsolódik a Győri Innovációs Parkban működő USA Accelerator program is, amely hallgatók, oktatók és sportolók számára biztosít képzési és csereprogramokat, támogatja a hazai és regionális vállalkozások amerikai piacra lépését, és erősíti a kapcsolatot Magyarország és Közép-Florida között.

A 4iG Űr és Védelmi Zrt. és a Széchenyi István Egyetem képviselői. 
Fotó: Fotó: 4iG

A megállapodás fontos eleme a nemzetközi láthatóság növelése: a felek közösen szerveznek tudományos konferenciákat, bekapcsolódnak nemzetközi kutatási hálózatok munkájába, valamint vendégelőadói és publikációs partnerségeket alakítanak ki, ezzel is segítve Magyarország innovációs ökoszisztémájának beágyazottságát. A képzés és a szakember-utánpótlás terén szintén széles körű együttműködés valósul meg: a 4iG szakemberei részt vesznek az oktatásban, gyakorlati helyeket biztosítanak, támogatják szakdolgozatok és tudományos diákköri munkák elkészítését, ösztöndíjprogramokat indítanak, valamint életpályamodellt dolgoznak ki fiatal mérnökök számára. A partnerség emellett duális és mikrotanúsítvánnyal záruló képzések, illetve kooperatív doktori programok megvalósítását is magában foglalja.

A 4iG Űr és Védelmi Zrt. elkötelezett a technológiai innováció iránt. Megállapodásunk a Széchenyi István Egyetemmel egyszerre támogatja a jövő szakembereinek képzését és az aktív kapcsolódást a nemzetközi űr- és védelmi ipari kutatási hálózatokhoz. A közösen létrehozott Defence Tech Hub nemcsak a hazai kutatási és fejlesztési kapacitásokat növeli, hanem nemzetközi szinten is hozzájárul Magyarország versenyképességéhez

– emelte ki dr. Sárhegyi István, a 4iG Űr és Védelmi Zrt. vezérigazgatója.

„A Széchenyi István Egyetem számára kiemelt cél, hogy hallgatóink a legmodernebb technológiákkal találkozzanak, és az így megszerzett tudást már tanulmányaik során hasznosíthassák. A 4iG Űr és Védelmi Zrt.-vel kialakított együttműködés ennek a küldetésnek ad újabb lendületet: általa olyan projektek valósulhatnak meg, amelyek révén a nálunk tanulók közvetlen tapasztalatokat szereznek, kutatóink pedig hozzájárulhatnak a hazai és nemzetközi szakmai közösség tudásának gyarapításához” – hangsúlyozta dr. Filep Bálint, a Széchenyi István Egyetem elnöke.

 

