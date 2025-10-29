Ez a hír minden autóst érint - Olcsóbb lesz a parkolás - Mutatjuk mennyivel és mikortól

Megtörténtek az első jogi lépéseket annak érdekében, hogy 2026 első negyedévében kényelmidíj-mentessé váljon a parkolás az autósok számára - mondta az Energiaügyi Minisztérium (EM) infokommunikációért felelős államtitkára a Fidesz-KDNP fővárosi frakcióvezetőjével készített közös Facebook-videójában.

Mobillal olcsóbb lesz a parkolás, megszűnik a kényelmidíj

Solymár Károly Balázs kiemelte: a kormány azon dolgozik, hogy a mobilszolgáltatások átláthatóbbak, egyszerűbbek és olcsóbbak legyenek. A Nemzeti Mobilfizetési Rendszer 2014 júliusában indult el, s ezzel lehetővé tették, hogy mindenhol az országban, ahol közterületi fizetős parkolás működik egyszerűen a mobiltelefonnal úgy tudjuk fizetni a parkolási díjat, hogy

ne kelljen a zsebünkben kotorászni apró után

A rendszer kiválóan vizsgázott, jól működik tizenegy éve, de az eltelt idő arra indított minket, hogy átfogóan felülvizsgáljuk a működését - tette hozzá.

Az államtitkár közölte: a felülvizsgálat azt az eredményt hozta, hogy a rendszer működtetése úgy is biztosítható, hogyha eltörlik a kényelmi díjat, amely jelenleg az autósokat terheli.

Szentkirályi Alexandra úgy fogalmazott:

jövőre kevesebbet fizetsz, ha mobillal parkolsz

Idén 34 millió mobilparkolás várható Budapesten, és ennek a kényelmi díja 2,5 milliárd forint. A jövőben ez a pénz a budapestiek zsebében marad - mondta a politikus.

Szentkirályi Alexandra hangsúlyozta: a Budapesti Fidesz azért dolgozik, hogy a budapestieknek több maradjon a zsebükben.

Parkolás kényelmidíj-mentesen

A kormány a kényelmi díj eltörlésével ezt a célt támogatja - mutatott rá Solymár Károly Balázs, majd azt közölte: ennek érdekében konzultációt kezdtek fizetési partnereikkel, a különböző távközlési szolgáltatókkal, az applikációk üzemeltetőivel, és megtették az első jogi lépéseket annak érdekében, hogy 2026 első negyedévében kényelmidíj-mentessé váljon a parkolás az autósok számára.