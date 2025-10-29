október 29., szerda

Nárcisz névnap

+14
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Árcsökkenés

37 perce

Ez a hír minden autóst érint - Olcsóbb lesz a parkolás - Mutatjuk mennyivel és mikortól

Címkék#Energiaügyi Minisztérium#kényelmidíj#díj#mobiltelefon#parkolás#autósok

A rendszer működtetése úgy is biztosítható, hogyha eltörlik a kényelmi díjat, amely jelenleg az autósokat terheli.. Így olcsóbb lesz a parkolás a mobillal fizetőknek.

Kisalföld.hu

Megtörténtek az első jogi lépéseket annak érdekében, hogy 2026 első negyedévében kényelmidíj-mentessé váljon a parkolás az autósok számára - mondta az Energiaügyi Minisztérium (EM) infokommunikációért felelős államtitkára a Fidesz-KDNP fővárosi frakcióvezetőjével készített közös Facebook-videójában.

parkolás
Mobillal olcsóbb lesz a parkolás, megszűnik a kényelmidíj

Solymár Károly Balázs kiemelte: a kormány azon dolgozik, hogy a mobilszolgáltatások átláthatóbbak, egyszerűbbek és olcsóbbak legyenek. A Nemzeti Mobilfizetési Rendszer 2014 júliusában indult el, s ezzel lehetővé tették, hogy mindenhol az országban, ahol közterületi fizetős parkolás működik egyszerűen a mobiltelefonnal úgy tudjuk fizetni a parkolási díjat, hogy 

ne kelljen a zsebünkben kotorászni apró után

A rendszer kiválóan vizsgázott, jól működik tizenegy éve, de az eltelt idő arra indított minket, hogy átfogóan felülvizsgáljuk a működését - tette hozzá.

Az államtitkár közölte: a felülvizsgálat azt az eredményt hozta, hogy a rendszer működtetése úgy is biztosítható, hogyha eltörlik a kényelmi díjat, amely jelenleg az autósokat terheli.

Szentkirályi Alexandra úgy fogalmazott:

jövőre kevesebbet fizetsz, ha mobillal parkolsz

Idén 34 millió mobilparkolás várható Budapesten, és ennek a kényelmi díja 2,5 milliárd forint. A jövőben ez a pénz a budapestiek zsebében marad - mondta a politikus.

Szentkirályi Alexandra hangsúlyozta: a Budapesti Fidesz azért dolgozik, hogy a budapestieknek több maradjon a zsebükben.

Parkolás kényelmidíj-mentesen

A kormány a kényelmi díj eltörlésével ezt a célt támogatja - mutatott rá Solymár Károly Balázs, majd azt közölte: ennek érdekében konzultációt kezdtek fizetési partnereikkel, a különböző távközlési szolgáltatókkal, az applikációk üzemeltetőivel, és megtették az első jogi lépéseket annak érdekében, hogy 2026 első negyedévében kényelmidíj-mentessé váljon a parkolás az autósok számára.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu