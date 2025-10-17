Mi legyek, ha nagy leszek? Pályaválasztási kiállítás várta a diákokat Győrben - galéria

– Ez fantasztikus eredmény, emögött elhivatott oktatók, nagyon jól felszerelt, vonzó és jó légkörű iskolák állnak, akiket ezen a rendezvényen is meg lehet ismerni – hívta fel a figyelmet Gede Eszter, aki azokat a kiváló diákokat is megemlítette, akik a hazai és nemzetközi szakmai versenyeken bizonyítják az iskolák kiváló képzését, ezzel is mutatva, hogy egy jó szakmaválasztással messze lehet jutni. Végül azt tanácsolta a diákoknak: Találjátok meg azt, amit szívetek szerint szívesen csináltok, amit örömmel tudtok tanulni!

A pályaválasztást az iskolák tanulóinak bemutatói tették vonzóvá.

Fotó: Krizsán Csaba

Gede Eszter kancellár a szülőknek is tartott tájékoztatót, amiben arra hívta fel a figyelmüket, hogy ismerjék meg a szakképzés új rendszerét, mert bár már ötödik éve ebben dolgoznak, a köztudatban még nem épült be. Azt is bemutatta, hogyan érdemes iskolát választani, milyen sorrendet érdemes felállítani, hogyan érdemes a központi felvételire felkészülni, és azt is, hogyan tudnak az iskolákba jelentkezni.

A diákok munkáját mindenki megcsodálhatta.

Fotó: Krizsán Csaba

Lapunk kérdésére Gede Eszter elmondta, az a legfontosabb, hogy a diákok szívük szerint válasszanak, még ha most pontosan nem is tudják, milyen szakmát szeretnének, de azt már tudhatják, hogy milyen terület érdekli őket.

Érdemes technikumot választania annak, aki a felsőoktatásban szeretne továbbtanulni,

aki viszont minél hamarabb dolgozni szeretne és a kétkezi munkát szereti, azoknak érdemes a szakképző iskolákban körülnézni, de természetesen ott is tudnak érettségit szerezni a szakma megszerzése után.