Mi legyek, ha nagy leszek? Pályaválasztási kiállítás várta a diákokat Győrben - galéria
A vármegyei iparkamara és a Győri Szakképzési Centrum Pályaválasztási Kiállítást szervezett pénteken a város önkormányzata és a Győr Projekt támogatásával az Olimpiai Sportparkban. Mintegy 1500, pályaválasztás előtt álló általános iskolai diák regisztrált az eseményre, ahol tájékozódhattak a továbbtanulási lehetőségekről, az induló képzéseiről. A rendezvényen a középiskolák mellett bemutatkoztak duális partnereik is.
A pályaválasztási kiállításon Gede Eszter, a Győri Szakképzési Centrum kancellárja köszöntőjében elmondta, hogy a kiállítás keretében találkozhatnak a diákok Győr és környéke, valamint Mosonmagyaróvár szakképző intézményeivel, technikumaival, szakképző iskoláival és a duális partnerekkel is.
A pályaválasztás az iskolaválasztással kezdődik
– Így mindnyájan láthatjátok, miért is érdemes szakmát tanulni, hiszen a duális partnerek nem csak a képzésben vesznek részt, hanem megmutatják azt is, hogy munkavállalóként mely területeken tudtok elhelyezkedni – szólt a kancellár a diákokhoz, miközben arra is felhívta a figyelmet, hogy nem akármilyen iskolákkal találkozhatnak a tanulók. A technikumok országos rangsorában a vármegyében működő intézmények közül a TOP 100-ban 10 iskola is megtalálható.
– Ez fantasztikus eredmény, emögött elhivatott oktatók, nagyon jól felszerelt, vonzó és jó légkörű iskolák állnak, akiket ezen a rendezvényen is meg lehet ismerni – hívta fel a figyelmet Gede Eszter, aki azokat a kiváló diákokat is megemlítette, akik a hazai és nemzetközi szakmai versenyeken bizonyítják az iskolák kiváló képzését, ezzel is mutatva, hogy egy jó szakmaválasztással messze lehet jutni. Végül azt tanácsolta a diákoknak: Találjátok meg azt, amit szívetek szerint szívesen csináltok, amit örömmel tudtok tanulni!
Gede Eszter kancellár a szülőknek is tartott tájékoztatót, amiben arra hívta fel a figyelmüket, hogy ismerjék meg a szakképzés új rendszerét, mert bár már ötödik éve ebben dolgoznak, a köztudatban még nem épült be. Azt is bemutatta, hogyan érdemes iskolát választani, milyen sorrendet érdemes felállítani, hogyan érdemes a központi felvételire felkészülni, és azt is, hogyan tudnak az iskolákba jelentkezni.
Lapunk kérdésére Gede Eszter elmondta, az a legfontosabb, hogy a diákok szívük szerint válasszanak, még ha most pontosan nem is tudják, milyen szakmát szeretnének, de azt már tudhatják, hogy milyen terület érdekli őket.
- Érdemes technikumot választania annak, aki a felsőoktatásban szeretne továbbtanulni,
- aki viszont minél hamarabb dolgozni szeretne és a kétkezi munkát szereti, azoknak érdemes a szakképző iskolákban körülnézni, de természetesen ott is tudnak érettségit szerezni a szakma megszerzése után.
Az iskolaválasztáskor persze figyelembe kell venni a tanulmányi eredményeket is, de egy jó központi felvételire való felkészüléssel még egy kevésbé jó tanuló diáknak is lehet esélye a technikumokban is.
Portálunk kérésére a kancellár asszony röviden összefoglalta a duális képzés előnyeit.
–A legközvetlenebb előnye az, hogy a diákok valós munkakörülmények között ismerhetik meg a szakmát, amit tanulnak. Láthatják, hogy az általuk választott szakmával a munka világában hogyan tudnak boldogulni, milyen munkaköröket, munkaterületeket tudnak ellátni. Biztos, hogy olyan tudásra tesznek szert, amit majd később munkavállalóként jól tudnak alkalmazni. Megtanulnak beilleszkedni egy munkahelyi közösségbe, fejlesztik azokat a képességeiket, készségeiket, amelyek a közös munkához szükségesek. Azt is kiemelhetem, hogy ez anyagilag is megéri a diákoknak, hiszen a szakképzési munkaszerződés keretében minimálisan is 100 ezer forintos juttatásban részesülnek havonta, de jó tudni, hogy mindenki, aki belép a szakképzésbe, azonnal részesül ösztöndíjban.
A Győri Szakképzési Centrum 15 intézményében 16 áagazatban 76 szakmában kínálnak képzéseket.
Vajon melyek a legnépszerűbb szakmák?
– Hosszú évek óta a legvonzóbbak az informatikai szakmák, ami nagyon jó, hiszen nagy szükség van ilyen munkaerőre. Ugyan ilyen népszerű az elektronika területe, de természetesen a járműgépészet is népszerű Győrben. Nagyon felkapott a szolgáltató szektor is, a vendéglátás, a turizmus, valamint a közgazdasági technikumok – válaszolta Gede Eszter.