Megnéztük, hogy készül a palackozott napfény Pannonhalmán - fotók, videó

Egy százéves múltra visszatekintő pálinkafőzdébe, a Pannonhalmi Pálinkáriumba látogattunk. A Pannonhalmi várhegy tövében 1917 óta működő pálinkafőzdét 2007-ben vásárolta meg a Győri Likőrgyár. A pálinkafőzés 2007 őszén indult el, hagyományos magyar technológiát használva, üstös rendszerű, szakaszos technológiával, majd a következő év tavaszán megkezdte a top prémium kategóriájú hagyományos és ágyas pálinkák piaci bevezetését. Barabás Attila, a Győri Likőrgyár Zrt. vezérigazgatója, a Magyar Pálinka Lovagrend nagymestere kalauzolt bennünket végig az üzemen.

A Pannonhalmi Pálinkáriumban számtalan pálinka készül. Néhány különlegességet ajánlott figyelmünkbe Barabás Attila vezérigazgató.

A pálinka igazi szezonja

Először is azt tisztáztuk, mi a pálinka. – A pálinka az az ital, amit Magyarországon termett és gyűjtött gyümölcsből készítenek, cefréznek és párolnak le, Magyarországon érlelik és Magyarországon palackozzák. Egyetlen ital van még a világon, ami ennyire szigorú szabályok szerint gyártódik, az a tequila. Tehát az egyik legszigorúbb nemzeti szabályunk van a pálinkára – szögezte le Barnabás Attila, majd azt is megindokolta, miért aktuális most a téma. – A pálinka készítésének klasszikusan az ősz és a tél az időszaka, most egy dupla szezonban vagyunk. Ilyenkor érnek be a gyümölcsök, jelenleg a birs beszállítására várunk. Ezzel együtt még az őszi-téli almák érkeznek és akkor már csak egyetlen egy gyümölcs marad, a kökény, aztán vége a gyümölcs szezonnak, jöhet a kifőzésük – jelezte előre a szezon végét a vezérigazgató, de egy másik szempontból is aktuális most a pálinka. Az év vége az értékesítés szempontjából is fontos. A pálinkát értékesítő cégek a forgalmuk körülbelül 30-40 százalékát, néhány esetben még többet is az utolsó két hónapban érik el. Ennek az a magyarázat, hogy az ünnepek során a nagyobb étkezésekhez nagyobb pálinka fogyasztás társul, és jönnek a disznóölések is. Ezek egyrészt mind a pálinkafogyasztást növelik, másrészt pedig a pálinka nagyon jó ajándék.

