Megnéztük, hogy készül a palackozott napfény Pannonhalmán - fotók, videó
Lassan vége a gyümölcs szezonnak, mindenhol lezajlott már a lekvár és pálinka szekciók csatája. Ahol a pálinka készítésének lehetősége nyert, ott lehet elővenni a jól bevált módszereket. De vajon hogyan készül a jó pálinka egy profi üzemben?
Egy százéves múltra visszatekintő pálinkafőzdébe, a Pannonhalmi Pálinkáriumba látogattunk. A Pannonhalmi várhegy tövében 1917 óta működő pálinkafőzdét 2007-ben vásárolta meg a Győri Likőrgyár. A pálinkafőzés 2007 őszén indult el, hagyományos magyar technológiát használva, üstös rendszerű, szakaszos technológiával, majd a következő év tavaszán megkezdte a top prémium kategóriájú hagyományos és ágyas pálinkák piaci bevezetését. Barabás Attila, a Győri Likőrgyár Zrt. vezérigazgatója, a Magyar Pálinka Lovagrend nagymestere kalauzolt bennünket végig az üzemen.
A pálinka igazi szezonja
Először is azt tisztáztuk, mi a pálinka. – A pálinka az az ital, amit Magyarországon termett és gyűjtött gyümölcsből készítenek, cefréznek és párolnak le, Magyarországon érlelik és Magyarországon palackozzák. Egyetlen ital van még a világon, ami ennyire szigorú szabályok szerint gyártódik, az a tequila. Tehát az egyik legszigorúbb nemzeti szabályunk van a pálinkára – szögezte le Barnabás Attila, majd azt is megindokolta, miért aktuális most a téma. – A pálinka készítésének klasszikusan az ősz és a tél az időszaka, most egy dupla szezonban vagyunk. Ilyenkor érnek be a gyümölcsök, jelenleg a birs beszállítására várunk. Ezzel együtt még az őszi-téli almák érkeznek és akkor már csak egyetlen egy gyümölcs marad, a kökény, aztán vége a gyümölcs szezonnak, jöhet a kifőzésük – jelezte előre a szezon végét a vezérigazgató, de egy másik szempontból is aktuális most a pálinka. Az év vége az értékesítés szempontjából is fontos. A pálinkát értékesítő cégek a forgalmuk körülbelül 30-40 százalékát, néhány esetben még többet is az utolsó két hónapban érik el. Ennek az a magyarázat, hogy az ünnepek során a nagyobb étkezésekhez nagyobb pálinka fogyasztás társul, és jönnek a disznóölések is. Ezek egyrészt mind a pálinkafogyasztást növelik, másrészt pedig a pálinka nagyon jó ajándék.
Palackozott napfény PannonhalmárólFotók: Krizsán Csaba
A Pannonhalmi Pálinkáriumban egy évben 500 ezer kilogramm gyümölcsöt dolgoznak fel, ami 20-25 kamiont jelent. – A földön termő szamócával kezdődik júniusban a szezon és november vége, december eleje felé a kökénnyel fejeződik be. El lehet gondolni, hogy a jóisten mennyi napfényt rak egy kökénybe, ami március 15-én virágzik, és a decemberben takarítjuk be. Ezért szoktam mondani, hogy a pálinka nem más, mint palackozott napfény. Ebből a rengeteg gyümölcsből körülbelül 50-70 ezer üveg pálinka lesz. Gyümölcsönként nagyon különböző a kihozatal. Például a cigánymeggyből akár a gyümölcs súlyának körülbelül 10-11 százaléka is kijöhet, míg a málnából a gyümölcs tömegének egy százaléka sem – tudtuk meg vendéglátónktól, mint ahogy azokat a megdöbbentő adatokat is, amelyek a fogyasztásra vonatkoznak.
Legalább 1 liter pálinka jut a csecsemőknek is
Magyarországon a pálinkafogyasztás 550 ezer abszolút liter (hektoliter fok) évente, ami azt jelenti, hogy 1,1 millió liter. Tehát minden magyar ember, a csecsemőt is beleszámítva, 0,1 liter pálinkát iszik meg egy évben, de ne felejtsük el, csak az a pálinka, amin van zárjegy. A tényleges fogyasztás ennek a 20-szorosa, amit zúg-, magán-, és bérfőzésben állítanak elő, így bőven 25 millió liter fölött van az összes gyümölcspárlat, hiszen ezt a mai szabályok szerint ezeket csak gyümölcspárlatnak lehet nevezni. Az más kérdés, hogy a köznyelvben ezt is pálinkának hívják.
Házi kontra gyári
Vajon mi a különbség a pannonhalmi főzdében készült pálinka és a bérfőzésben készült párlat között?
– A technológia és a szaktudás is nagyon sokszor ugyanaz, de szerintem két nagyon fontos különbség van. Az egyik, hogy nekünk nagyon kemény eredetvédelmi szabályoknak kell megfelelnünk. Rögzítenünk kell a gyümölcs származását, a permetezési naplót, és minden mást is kőkeményen kell igazolni, mert a magyar eredetvédelmi szabályok a világ legszigorúbb szabályai. Ezek azonban csak a kereskedelmi főzésre vonatkoznak, az otthonfőzésre vagy a magánfőzésre nem érvényesek. A másik dolog az, hogy a kereskedelmileg készített pálinkát zárjeggyel kell ellátni, ami igazolja, hogy adóraktárban, adózottan állítottuk elő a terméket, ami után jövedéki adót fizetünk. Az otthon és a magánfőzésben készült párlatnál nincs jövedéki adófizetés, ezért annak a terméknek az ára talán egy harmada annak, amit mi előállítunk. Azért van egy harmadik, nagyon fontos dolog is. A minőségre, a szaktudásra kicsit büszkébbek vagyunk, mert talán egy picit több van belőle. Pálinkát véletlenül nem lehet jól csinálni, ahhoz tudás és tapasztalat kell – szögezte le a vezérigazgató.
Barabás Attila a Magyar Pálinka Lovagrend nagymestere, így mindenképpen meg kellett kérdezni tőle, mi a titka a jó pálinkának.
– A jó pálinka titka 70 százalékban a jó alapanyag, körülbelül 20 százalékban a technológia, és mintegy 10 százalékban a személyes hozzáértés, a tudás. A pálinka akkor jó, ha gyümölcs jó ízű és hibátlan. A másik nagyon fontos szempont, hogy az a jó pálinka, ami eladható.
Az otthon-, és a magánfőzésnél egyértelműen az első helyen a vegyes gyümölcsből készült pálinka áll. Mi azonban a prémium kategóriában nem készítünk vegyes gyümölcs pálinkát.
Termékeink között a legnépszerűbb
- a szilva,
- aztán a barack,
- végül pedig a körte,
- de ott kopogtat a dobogónál folyamatosan az Irsai Olivér és a birs is – jegyezte meg a nagymester.
A Pannonhalmi Pálinkárium udvarán hatalmas tartályokban áll a cefre, van olyan, hogy adott pillanatban 250 ezer liter vár sorára. Amikor megérkezik a hibátlan minőségű gyümölcs, kimagozzák, darálják passzírozzák, utána élesztőt, enzimeket, tápsót adnak hozzá, majd belerakják a tartályba, ahol levegőmentes körülmények között elindul az erjesztés, aminek ideje a gyümölcsfajtól függ.
A pálinkafőző berendezések első ránézésre nagyon réginek tűntek, de Barabás Attila elmondta, hogy tudatosan úgy készült úgy, hogy minden olyan berendezés megvan benne, ami a régi pálinka főzőberendezésekben, a Kárpát-medencében megvolt, és ki van egészítve minden olyan modern eszközzel, amelyek a jó minőségű pálinkához kellenek.
Ha már a készítését megnéztük, a fogyasztásához is kértünk tanácsot. Mint megtudtuk, a jó minőségű pálinkát 15-16 fokon érdemes inni, akkor jön ki jól a gyümölcs illata és zamata. Csak a rossz pálinkát kell lehűteni.