október 11., szombat

Brigitta névnap

17°
+21
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Pálinkaszezon

2 órája

Megnéztük, hogy készül a palackozott napfény Pannonhalmán - fotók, videó

Címkék#Pannonhalma#pannonhalmi pálinkárium#nagymester#pálinka

Lassan vége a gyümölcs szezonnak, mindenhol lezajlott már a lekvár és pálinka szekciók csatája. Ahol a pálinka készítésének lehetősége nyert, ott lehet elővenni a jól bevált módszereket. De vajon hogyan készül a jó pálinka egy profi üzemben?

Barki Andrea
Megnéztük, hogy készül a palackozott napfény Pannonhalmán - fotók, videó

Egy százéves múltra visszatekintő pálinkafőzdébe, a Pannonhalmi Pálinkáriumba látogattunk. A Pannonhalmi várhegy tövében 1917 óta működő pálinkafőzdét 2007-ben vásárolta meg a Győri Likőrgyár. A pálinkafőzés 2007 őszén indult el, hagyományos magyar technológiát használva, üstös rendszerű, szakaszos technológiával, majd a következő év tavaszán megkezdte a top prémium kategóriájú hagyományos és ágyas pálinkák piaci bevezetését. Barabás Attila, a Győri Likőrgyár Zrt. vezérigazgatója, a Magyar Pálinka Lovagrend nagymestere kalauzolt bennünket végig az üzemen.

pálinka
A  Pannonhalmi Pálinkáriumban számtalan pálinka készül. Néhány különlegességet ajánlott figyelmünkbe Barabás Attila vezérigazgató.
Fotó: Krizsán Csaba

A pálinka igazi szezonja

Először is azt tisztáztuk, mi a pálinka. – A pálinka az az ital, amit Magyarországon termett és gyűjtött gyümölcsből készítenek, cefréznek és párolnak le, Magyarországon érlelik és Magyarországon palackozzák. Egyetlen ital van még a világon, ami ennyire szigorú szabályok szerint gyártódik, az a tequila. Tehát az egyik legszigorúbb nemzeti szabályunk van a pálinkára – szögezte le Barnabás Attila, majd azt is megindokolta, miért aktuális most a téma. – A pálinka készítésének klasszikusan az ősz és a tél az időszaka, most egy dupla szezonban vagyunk. Ilyenkor érnek be a gyümölcsök, jelenleg a birs beszállítására várunk. Ezzel együtt még az őszi-téli almák érkeznek és akkor már csak egyetlen egy gyümölcs marad, a kökény, aztán vége a gyümölcs szezonnak, jöhet a kifőzésük – jelezte előre a szezon végét a vezérigazgató, de egy másik szempontból is aktuális most a pálinka. Az év vége az értékesítés szempontjából is fontos. A pálinkát értékesítő cégek a forgalmuk körülbelül 30-40 százalékát, néhány esetben még többet is az utolsó két hónapban érik el. Ennek az a magyarázat, hogy az ünnepek során a nagyobb étkezésekhez nagyobb pálinka fogyasztás társul, és jönnek a disznóölések is. Ezek egyrészt mind a pálinkafogyasztást növelik, másrészt pedig a pálinka nagyon jó ajándék.

Tekintsd meg az üzemben készült további fotóinkat és videót is:

Palackozott napfény Pannonhalmáról

Fotók: Krizsán Csaba
pálinka
A Pannonhalmi Pálinkárium udvarán hatalmas tartályokban áll a cefre.
Fotó: Krizsán Csaba

A Pannonhalmi Pálinkáriumban egy évben 500 ezer kilogramm gyümölcsöt dolgoznak fel, ami 20-25 kamiont jelent. – A földön termő szamócával kezdődik júniusban a szezon és november vége, december eleje felé a kökénnyel fejeződik be. El lehet gondolni, hogy a jóisten mennyi napfényt rak egy kökénybe, ami március 15-én virágzik, és a decemberben takarítjuk be. Ezért szoktam mondani, hogy a pálinka nem más, mint palackozott napfény. Ebből a rengeteg gyümölcsből körülbelül 50-70 ezer üveg pálinka lesz. Gyümölcsönként nagyon különböző a kihozatal. Például a cigánymeggyből akár a gyümölcs súlyának körülbelül 10-11 százaléka is kijöhet, míg a málnából a gyümölcs tömegének egy százaléka sem – tudtuk meg vendéglátónktól, mint ahogy azokat a megdöbbentő adatokat is, amelyek a fogyasztásra vonatkoznak.  

pálinka
A pálinkafőző berendezésekben minden megvan, ami a régi pálinka főzőberendezésekben és ki van egészítve minden olyan modern eszközzel, amelyek a jó minőségű pálinkához kellenek. 
Fotó: Krizsán Csaba

Legalább 1 liter pálinka jut a csecsemőknek is

Magyarországon a pálinkafogyasztás 550 ezer abszolút liter (hektoliter fok) évente, ami azt jelenti, hogy 1,1 millió liter. Tehát minden magyar ember, a csecsemőt is beleszámítva, 0,1 liter pálinkát iszik meg egy évben, de ne felejtsük el, csak az a pálinka, amin van zárjegy. A tényleges fogyasztás ennek a 20-szorosa, amit zúg-,  magán-, és bérfőzésben állítanak elő, így bőven 25 millió liter fölött van az összes gyümölcspárlat, hiszen ezt a mai szabályok szerint ezeket csak gyümölcspárlatnak lehet nevezni. Az más kérdés, hogy a köznyelvben ezt is pálinkának hívják. 

pálinka
Ez kérem tudomány.
Fotó: Krizsán Csaba

Házi kontra gyári

Vajon mi a különbség a pannonhalmi főzdében készült pálinka és a bérfőzésben készült párlat között? 
– A technológia és a szaktudás is nagyon sokszor ugyanaz, de szerintem két nagyon fontos különbség van. Az egyik, hogy nekünk nagyon kemény eredetvédelmi szabályoknak kell megfelelnünk. Rögzítenünk kell a gyümölcs származását, a permetezési naplót, és minden mást is kőkeményen kell igazolni, mert a magyar eredetvédelmi szabályok a világ legszigorúbb szabályai. Ezek azonban csak a kereskedelmi főzésre vonatkoznak, az otthonfőzésre vagy a magánfőzésre nem érvényesek. A másik dolog az, hogy a kereskedelmileg készített pálinkát zárjeggyel kell ellátni, ami igazolja, hogy adóraktárban, adózottan állítottuk elő a terméket, ami után jövedéki adót fizetünk. Az otthon és a magánfőzésben készült párlatnál nincs jövedéki adófizetés, ezért annak a terméknek az ára talán egy harmada annak, amit mi előállítunk. Azért van egy harmadik, nagyon fontos dolog is. A minőségre, a szaktudásra kicsit büszkébbek vagyunk, mert talán egy picit több van belőle. Pálinkát véletlenül nem lehet jól csinálni, ahhoz tudás és tapasztalat kell – szögezte le a vezérigazgató.

pálinka
Bár a képről nem jön le, a gyümölcs illata bent van a pálinkában.
Fotó: Krizsán Csaba

Barabás Attila a Magyar Pálinka Lovagrend nagymestere, így mindenképpen meg kellett kérdezni tőle, mi a titka a jó pálinkának. 

– A jó pálinka titka 70 százalékban a jó alapanyag, körülbelül 20 százalékban a technológia,  és mintegy 10 százalékban a személyes hozzáértés, a tudás. A pálinka akkor jó, ha gyümölcs jó ízű és hibátlan. A másik nagyon fontos szempont, hogy az a jó pálinka, ami eladható. 

 Az otthon-,  és a magánfőzésnél egyértelműen az első helyen a vegyes gyümölcsből készült pálinka áll. Mi azonban a prémium kategóriában nem készítünk vegyes gyümölcs pálinkát. 

Termékeink között a legnépszerűbb 

  • a szilva, 
  • aztán a barack, 
  • végül pedig a körte, 
  • de ott kopogtat a dobogónál folyamatosan az Irsai Olivér és a birs is – jegyezte meg a nagymester.
pálinka
A modern üzemben a régi kellékeket is meg lehet nézni.
Fotó: Krizsán Csaba

A Pannonhalmi Pálinkárium udvarán hatalmas tartályokban áll a cefre, van olyan, hogy  adott pillanatban 250 ezer liter vár sorára. Amikor megérkezik a hibátlan minőségű gyümölcs, kimagozzák, darálják passzírozzák,  utána élesztőt, enzimeket, tápsót adnak hozzá, majd belerakják a tartályba, ahol levegőmentes körülmények között elindul az erjesztés, aminek ideje a gyümölcsfajtól függ.

A pálinkafőző berendezések első ránézésre nagyon réginek tűntek, de Barabás Attila elmondta, hogy tudatosan úgy készült úgy, hogy minden olyan berendezés megvan benne, ami a régi pálinka főzőberendezésekben, a Kárpát-medencében megvolt, és ki van egészítve minden olyan modern eszközzel, amelyek a jó minőségű pálinkához kellenek.

pálinka
A pálinka illata jól kijön ebben a pohárban.
Fotó: Krizsán Csaba

Ha már a készítését megnéztük, a fogyasztásához is kértünk tanácsot. Mint megtudtuk, a jó minőségű pálinkát 15-16 fokon érdemes inni, akkor jön ki jól a gyümölcs illata és zamata. Csak a rossz pálinkát kell lehűteni.         

pálinka
Pannonhalmán miért ne lenne a pálinkában is levendula?
Fotó: Krizsán Csaba

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu