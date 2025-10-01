54 perce
Rengeteg eladó lakás bukkant fel Győr-Moson-Sopronban az Otthon Start miatt
Nagyon erős augusztus volt a lakáspiacon, szeptemberben is csak picit csökkent a kereslet, kitartott a lendület. Több mint 360 ezer telefonos érdeklődés érkezett az eladó lakóingatlanokra, ez 30%-os erősödést jelent az Otthon Start Program miatt. Győr-Moson-Sopron is az élen, itt 65%-al több érdeklődés érkezett a tavalyhoz képest. Több mint 38 ezer eladó lakás és ház jelent meg újonnan a kínálatban, ennyi friss hirdetésre legutóbb 2021 tavaszán volt példa.
Győrújbarát is népszerű helyszín, több eladó ingatlant árulnak a településen. A fotó illusztráció.
Fotó: Molcsányi Máté
Eltelt az első hónap az Otthon Start Program kezdete óta. Bár szeptemberben minimálisan mérséklődött a kereslet havi alapon, de éves összevetésben továbbra is erős bővülés látszik. Nemrég annak jártunk utána, hogyan hat az albérletárakra az Otthon Start. A program hatásairól az ingatlan.com tett közzé részletes elemzést, és juttatta el szerkesztőségünkbe.
Szeptemberben több mint 360 ezer telefonos érdeklődés érkezett az eladásra szánt lakóingatlanokra, ami tavaly szeptemberhez viszonyítva masszív változás, 34 százalékkal erősödött a kereslet.
- Budapesten 30 százalékkal nőtt a telefonhívások száma éves összevetésben, de ezzel a főváros messze nem kiemelkedő.
- A kereslet Győr-Moson-Sopron, Tolna és Fejér vármegyében nőtt leginkább tavaly szeptemberhez képest, sorrendben 65, 62 és 55 százalékkal.
- Jól mutatja a felfokozott lakáspiaci helyzetet, hogy a leggyengébb bővülést mutató vármegyékben, Baranyában, Somogyban és Zalában is két számjegyű, 10-17 százalékos volt a kereslet növekedése.
Otthon Start: szeptemberben megérkeztek az eladók és az új lakások
Az augusztusi keresleti boomot meglovagolva szeptemberben már az eladók is egyre nagyobb számban jelentek meg a piacon, emiatt pedig a friss kínálat is ugrásszerűen bővült. Országosan több mint 38 ezer lakóingatlant hirdettek meg eladásra szeptemberben a tulajdonosok és ingatlanközvetítők. Ennyi friss hirdetésre legutóbb évekkel ezelőtt, 2021 tavaszán volt példa. Havi szinten ez az érték 29, éves összevetésben pedig 23 százalékos bővülést jelent. Az Otthon Start Programban érdekelt elsőlakás-vásárlók tehát a szélesebb kínálatból válogathatnak, ami élénkítőleg hat a 3%-os hitelnek nem megfelelő ingatlanok piacára is
– mondta Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője.
A szakember kifejtette:
„Azok az eladók, akiktől az első lakásvásárlók veszik meg az otthonukat, könnyebben tudnak tovább lépni. Őket viszont a legtöbb esetben már nem köti se a másfél milliós négyzetméterár-korlát, sem pedig 100-150 milliós árhatár. Ennek a folyamatnak, vagyis a lakáspiaci láncreakciónak, az egyik nagy nyertese lehet az új építésű lakások piaca.”
Havi szinten Budapesten, Borsod-Abaúj-Zemplén és Heves vármegyékben nőtt a tulajdonosok és ingatlanközvetítők által feladott hirdetések száma, mégpedig 39 százalékkal. Éves összehasonlításban Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye utcahosszal vezet a 71 százalékos bővülésével, utána következik Heves és Győr-Moson-Sopron, ahol 38, illetve 35 százalékkal nőtt a friss kínálat.
Csak a kínálatbővülés foghatja vissza a drágulás ütemét
A hirdetésfeladások növekvő számának köszönhetően szeptember végén már 135 ezer eladó lakóingatlanból választhattak a vevőjelöltek, ami 3 százalékkal meghaladja az augusztus végére jellemző 131 ezres szintet. Balogh László hozzátette:
Az országos kínálatban szeptember végére több mint 100 ezer eladó lakóingatlan-hirdetés felelt meg a 3 százalékos hitel feltételeinek, ami közel 3 ezerrel több mint egy hónappal ezelőtt.
Budapesten viszont az otthon startos ingatlanok száma közel ezer darabbal nőtt egy hónap alatt, viszont az arányuk jóval alacsonyabb: a több mint 34 ezer eladó fővárosi lakóingatlanből 13 ezer teljesíti a feltételeket. Ugyanakkor szeptember végén közel 4 ezer hirdetésben kínáltak új építésű budapesti lakóingatlanokat, amelyek 21 százaléka megfelel az Otthon Start Program feltételeinek, ez az arány pedig növekedést jelent az augusztus végi 18 százalékhoz képest. A budapesti OSP-s újlakás-hirdetések száma több mint 200 darabbal nőtt szeptember végére, mivel a fejlesztők már elkezdték értékesíteni azokat az új lakásokat, amiket 3 százalékos hitelre lehet megvásárolni.
Fontos látni azt is, hogy a beruházók sok esetben csak a típuslakásokat hirdetnek, tehát a tényleges kínálatbővülés a gyakorlatban ennél jóval nagyobb. Csak az elmúlt hetekben 5-10 ezer OSP-s új lakás építéséről érkezett bejelentés, és néhány nagyobb fejlesztő további 10 ezer új lakással áll startra készen, hogy piacra lépjenek.
– fogalmazott az ingatlan.com szakértője.
A szakember a jövőről szólva azt mondta, az elkövetkező hónapokban a kereslet és a kínálat új egyensúlya lesz meghatározó abban, hogy a lakásárak milyen tempóban emelkednek tovább. Jelenleg ugyanis az intenzív kereslet miatt növekvő pályán vannak, de a kínálat szeptemberben indult látványos bővülése lassíthatja az áremelkedést a lakáspiacon.