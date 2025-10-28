október 28., kedd

Fejlesztés

1 órája

Kis időre leáll az OTP online számlanyitási rendszere

Üzemszünet az OTP-nél. Az OTP Bank leállása mindössze egy óra és csak néhány szolgáltatást érint.

Kisalföld.hu

Az OTP Bank tájékoztatása szerint  fejlesztés miatt 2025. október 31-én (péntek) este 10 és 11 óra között az online számlanyitásra és szerződés megkötésére, illetve az online kivonatok és dokumentumok elkészítésére és előhívására nem lesz lehetőség. Az OTP Bank leállása miatt az ügyfelek megértését kéri.

Az OTP Bank leállása csak kis időre érinti az ügyfeleket
Az OTP Bank leállása 1 órás lesz, szinte észre se vesszük - Fotó: illusztráció/shutterstock

Az OTP Bank leállás üzemszünetnek minősül

A bank közleményéből kiderül, a tervezett szolgáltatás módosítások Üzemszünetnek számítanak akkor is, ha a szolgáltatások csak rövid ideig, és nem egy teljes napig szünetelnek a Hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. tv 286§ szerint. 

Legyen óvatos!
Az OTP Bank sosem hívja fel, hogy telepítsen ismeretlen alkalmazást a telefonjára vagy számítógépére, és nem kéri el a belépési vagy jóváhagyási kódokat. Ha az interneten szeretne terméket eladni, nem kell az internetbankjába belépni annak érdekében, hogy a pénzt megkaphassa. Az internetbanki belépést mindig az OTP Bank ismert, korábban is használt belépési oldaláról kezdje, és ne egy ismeretlen személytől kapott linken keresztül.

 

 

