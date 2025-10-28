Kis időre leáll az OTP online számlanyitási rendszere

Az OTP Bank tájékoztatása szerint fejlesztés miatt 2025. október 31-én (péntek) este 10 és 11 óra között az online számlanyitásra és szerződés megkötésére, illetve az online kivonatok és dokumentumok elkészítésére és előhívására nem lesz lehetőség. Az OTP Bank leállása miatt az ügyfelek megértését kéri.

Az OTP Bank leállása 1 órás lesz, szinte észre se vesszük - Fotó: illusztráció/shutterstock

Az OTP Bank leállás üzemszünetnek minősül

A bank közleményéből kiderül, a tervezett szolgáltatás módosítások Üzemszünetnek számítanak akkor is, ha a szolgáltatások csak rövid ideig, és nem egy teljes napig szünetelnek a Hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. tv 286§ szerint.