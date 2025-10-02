október 2., csütörtök

Tankolás

Olcsóbban tankolhatunk csütörtökön

A kiskereskedelmi árakban csütörtökön tapasztalhatunk változást a kutakon, jellemzően kisebb mértékű csökkenést.

Forrás: Shutterstock

Ma, azaz csütörtökön a következő átlagárakkal találkozhatunk a kutakon:

95-ös benzin: 590 Ft/liter

Gázolaj: 594 Ft/liter 

Pénteken nem változnak a nagykereskedelmi árak a benzin és a gázolaj tekintetében sem - írta a holtankoljak.hu közleményében.

 

