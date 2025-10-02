Tankolás
1 órája
Olcsóbban tankolhatunk csütörtökön
A kiskereskedelmi árakban csütörtökön tapasztalhatunk változást a kutakon, jellemzően kisebb mértékű csökkenést.
Forrás: Shutterstock
Ma, azaz csütörtökön a következő átlagárakkal találkozhatunk a kutakon:
95-ös benzin: 590 Ft/liter
Gázolaj: 594 Ft/liter
Pénteken nem változnak a nagykereskedelmi árak a benzin és a gázolaj tekintetében sem - írta a holtankoljak.hu közleményében.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre