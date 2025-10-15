Győrben és Mosonmagyaróváron gyártják a MÁV-Volán-csoport új buszait – ezekből több mint 260 áll forgalomba még idén

Nagy Bálint, az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) közlekedésért felelős államtitkára a szerdai sajtótájékoztatón elmondta: a közösségi közlekedés elérhetőbbé, olcsóbbá vált, és kiemelt cél a magas szolgáltatási minőség biztosítása. Lázár János Építési és Közlekedési Miniszter év elején jelentette be, hogy a MÁV-Volán csoport 2027-ig ezer új járművet szerez be. A Kravtex-Kühne buszgyártó egy korábbi keretszerződés értelmében még a nyári szezon előtt leszállított 131 Credobus Econell 12 Next típusú buszt, amelyek a Balaton környéki régióban álltak forgalomban.

Krankovics István, a Kravtex Kft. ügyvezető igazgatója a MÁV-Volán csoport új autóbuszainak forgalomba állításáról tartott sajtótájékoztatón. A MÁV-csoport megkezdte a Kravtex-Kühne buszgyártó 869 darab új, magyar gyártású, Credobus Econell 12 Next típusú autóbuszának átvételét, ebből 269 még idén forgalomba állhat 17 megyében.

Fotó: Hatházi Tamás

A szeptemberben megkötött, további 869 busz leszállítására vonatkozó szerződés értéke 76,5 milliárd forint, míg a korábbi 131 járművel együtt ennek értéke 84,9 milliárd forintot tesz ki. A gyártó vállalta, hogy 269 járművet fokozatosan még az év végéig leszállít, majd további 300–300 darabot 2026-ban és 2027-ben - tette hozzá az államtitkár.

A MÁV-Volán-csoport új buszai a legmodernebbek

Az új járművek Euro 6-os dízelmotorral, újgenerációs automata sebességváltóval, két utasajtóval, fűtő- és hűtő klímaberendezéssel, valamint utastájékoztató, kamera- és utasszámláló rendszerrel felszereltek. Az új, alacsonypadlós járművek a legkorszerűbb fedélzeti szolgáltatásokat biztosítják, a wifi mellett USB-csatlakozóval, továbbá kétpontos biztonsági övvel felszereltek. A buszok 93 személy és kerekesszékes utasok szállítására is alkalmasak. A vállalat március és október között 20 elektromos Ikarus buszt állított forgalomba, ezzel kiváltotta a régebbi járműveket több város helyi közlekedésben, így a buszok áltagéletkora pedig 11,5 évről 9,5 évre csökkent. 2027-re a MÁV-Volán flottájának 60 százaléka hazai gyártású lesz, a menetrendszerinti közlekedésben kizárólag klimatizált járművek közlekednek majd.

Krankovics István, a Kravtex Kft. ügyvezető igazgatója elmondta: a Győrben és Mosonmagyaróváron készülő járművek a hazai magyar járműipar legkorszerűbb termékei közé sorolhatók. A buszok gyártásában több mint 100 beszállító működik közre, hazai hozzáadott érték aránya 70–75 százalék, ami Európában is ritka. Úgy vélte, hogy az elmúlt 25 év fejlesztésének köszönhetően európai szinten is jelentős gyártókapacitást építettek ki, amiben szerepet játszott a 2016-ban elfogadott nemzeti buszstratégia is.