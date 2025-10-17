Ismét nyakunkon a madárinfluenza, kötelező a védekezés

Az országos főállatorvos határozata a magas kockázatú vármegyékben érvényes: ezek Bács-Kiskun, Békés, Csongrád-Csanád, Győr-Moson-Sopron, Hajdú-Bihar, Komárom-Esztergom és Szabolcs-Szatmár-Bereg. A kereskedelmi célból tartott baromfik esetében a kötelező zártan tartást, míg az egyéb célú baromfit tartó gazdaságok (például háztáji állományok) esetében a baromfik zárt helyen történő etetését és itatását írta elő dr. Nemes Imre. A Nébih felhívja az állattartók figyelmét a járványvédelmi előírások szigorú és következetes betartására, hiszen a madárinfluenza járvány megelőzése az ágazat és a hatóság közös érdeke.

A madárinfluenza jelentős gazdasági károkat okozhat. Fotó: Schuttertock

Mit tehetünk a madárinfluenza ellen?

A madárinfluenza házi- és vadon élő madarak vírusos megbetegedése, amely az állatok elhullásához vezet. Megjelenése jelentős gazdasági kárt okoz. Ennek megakadályozása és a továbbterjedés kockázatának csökkentése érdekében fontos az óvintézkedések betartása.