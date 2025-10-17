október 17., péntek

Magas kockázat

3 órája

Ismét nyakunkon a madárinfluenza, kötelező a védekezés

Címkék#szárnyas#ágazat#óvintézkedés#madárinfluenza#Győr-Moson-Sopron

Madárinfluenza miatt rendelt el megelőző intézkedéseket a magas kockázatúnak azonosított vármegyékben, így Győr-Moson-Sopronban is az országos főállatorvos. A kereskedelmi célból tartott baromfi-állományokat kötelező zártan kell tartani a madárinfluenza féken tartása miatt, míg az egyéb gazdaságokban a zárt helyen történő etetést és itatást kell biztosítani.

Kisalföld.hu

Az országos főállatorvos határozata a magas kockázatú vármegyékben érvényes: ezek Bács-Kiskun, Békés, Csongrád-Csanád, Győr-Moson-Sopron, Hajdú-Bihar, Komárom-Esztergom és Szabolcs-Szatmár-Bereg. A kereskedelmi célból tartott baromfik esetében a kötelező zártan tartást, míg az egyéb célú baromfit tartó gazdaságok (például háztáji állományok) esetében a baromfik zárt helyen történő etetését és itatását írta elő dr. Nemes Imre. A Nébih felhívja az állattartók figyelmét a járványvédelmi előírások szigorú és következetes betartására, hiszen a madárinfluenza járvány megelőzése az ágazat és a hatóság közös érdeke. 

Madárinfluenza
A madárinfluenza jelentős gazdasági károkat okozhat. Fotó: Schuttertock

Mit tehetünk a madárinfluenza ellen?

A madárinfluenza házi- és vadon élő madarak vírusos megbetegedése, amely az állatok elhullásához vezet. Megjelenése jelentős gazdasági kárt okoz. Ennek megakadályozása és a továbbterjedés kockázatának csökkentése érdekében fontos az óvintézkedések betartása.

  • A szárnyasokat tartsa zárt, fedett helyen, hogy ne érintkezhessenek vadon élő madarakkal. 
  • Amennyiben a zárt tartás nem megoldható, a kifutót védje megfelelő erősségű madárhálóval felül és oldalról is!
  • Az állatokat csak teljesen fedett, lehetőleg oldalról is zárt helyen etesse, itassa. A takarmányt és alomanyagot szintén lehetőleg fedett, zárt helyen vagy letakarva tárolja, hogy a vadmadarak ne férjenek hozzá.
  • A szárnyasokkal való érintkezés előtt és után alaposan mosson kezet szappannal, bő vízzel.
  • Háztáji körülmények között se használja más célra az állatok gondozásakor viselt öltözetet, beleértve a cipőt, csizmát is.
  • Mindennap alaposan tisztítsa meg az állatok gondozása során használt szerszámokat, eszközöket.
  • Ha beteg vagy elhullott szárnyast kell megfognia, használjon nejlon- vagy gumikesztyűt.
  • Állati hullát és mellékterméket csak engedéllyel rendelkező vállalkozóval szállíttasson el.
