Ötezer alá csökkent a kisboltok száma Győr-Moson-Sopronban, nagyon nehéz talpon maradni
Ötezer alá csökkent a kisalföldi kiskereskedelmi üzletek száma. Ezzel együtt a kiskereskedelmi forgalom összege a kisboltokban Győr-Moson-Sopronban volt a legmagasabb értékű a tavalyi év végén a vármegyék között.
- A személyességgel, a hosszabb nyitva tartással, a széles választékkal tudunk még úgy-ahogy versenyben lenni, de hozzáteszem: a multik egyre jobban terjeszkednek, egyre jobban jönnek kifelé Győrből, már a falvakban is megjelennek. A nagy beszállítók kis árrésért cserébe szállíthatnak nagy mennyiségben a nemzetközi élelmiszerláncoknak, viszont az ottani kis árrést a kisboltokon akarják behozni. A helyzetünk tehát nem könnyű - felelte érdeklődésünkre Bakonyi Péter, a nyúli Pe-Zso kisbolt tulajdonosa. Az online kereskedelem térnyerése, a multinacionális élelmiszerláncok terjeszkedése, a munkaerő költségeinek növekedése a falusi kisboltok helyzetét nehezíti. A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai szerint 2005-ben 48 ezer, 2010-ben 43 ezer élelmiszert kínáló kiskereskedelmi üzlet volt hazánkban, míg 2022-ben már csak 34 ezer volt a kisboltok száma. A tendencia folytatódik, ezt mutatják a legújabb számok is.
Csökken a kisboltok száma Győr-Moson-Sopronban
Közzétette a KSH legfrissebb adatait. Eszerint tovább csökkent a kiskereskedelmi üzletek száma Győr-Moson-Sopronban. Míg az ezredfordulón 7430 ilyen jellegű bolt volt a vármegyében, addig a tavalyi év végére ez a szám ötezer alá csökkent: 2024. december végén a vármegyében 4953 kiskereskedelmi egység várta a vásárlókat, 239-cel kevesebb, mint egy évvel korábban. Az előző év azonos időpontjához képest ez 95,4 százalék. Az nagyjából ötezerből önálló vállalkozó által működtetett kiskereskedelmi üzlet az első félév végén 1571 volt, az év végén pedig 1528. Az előző év azonos időpontjához képest ez 92,8 százalék.
Győr-Moson-Sopron vármegye kiskereskedelmi üzlethálózatában folyó áron 227 milliárd forint értékű forgalom realizálódott az év első negyedévében, az országos eladások 5,5 százaléka. A forgalom volumene a kiigazítás nélküli adatok alapján 0,3 százalékkal nőtt az előző év azonos időszakához képest, az országosnál (+0,9 százalék) kisebb mértékben. Egy lakosra átlagosan 482 ezer forint bolti forgalom jutott, amely Budapestet követően a második legmagasabb a főváros és a vármegyék rangsorában, az országos átlagot 11 százalékkal meghaladó érték. Tízezer lakosra 105 üzlet jutott, az ellátottság közel azonos az országos átlaggal. A vármegyei kiskereskedelmi üzletek összes alapterülete 821 ezer négyzetméterről 808 ezer négyzetméterre csökkent, és átlagos alapterülete maradt 163 négyzetméter.
Kiskereskedelmi forgalom forintosítva
Győr-Moson-Sopronban a kiskereskedelmi forgalom 2024 év végén összesen 959 011 millió forint volt. A kiskereskedelmi forgalom tavalyi első negyedévben (január-március) 218 052 millió forint volt, idén ez 227 355 millió forintra nőtt. Az utolsó negyedévben (október-december) 258 945 millió forint, a harmadik negyedévben (július-szeptember) 240 913 millió forint, a másodikban (április-június) 204 203 millió forint volt.
Ha a múltra visszatekintünk, akkor azt látjuk, hogy Győr-Moson-Sopron vármegye kiskereskedelmi üzleteinek forgalmi értéke 2017-ben 552 544 millió forint volt, 2021-ben 683 956 millió forint, majd a covid alatt, 2022-ben ugrott nagyot, 890 664 millió forintra. Jó hír, hogy a kiskereskedelmi forgalom Győr-Moson-Sopronban volt a legmagasabb értékű a tavalyi év végén. A második Borsod-Abaúj-Zemplén (921 950 millió forint), a harmadik Hajdú-Bihar (846 956 millió forint), a negyedik Bács-Kiskun (839 939 millió forint), az ötödik Szabolcs-Szatmár-Bereg (771 536 millió forint). Láthatóan jóval népesebb vármegyéket előzött meg a forgalmi adatokban Győr-Moson-Sopron.
Élelmiszert veszünk
Országos adatok szerint az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes kiskereskedelemben a forgalom volumene 2,3 százalékkal emelkedett. Az élelmiszer-kiskereskedelem 76%-át adó élelmiszer jellegű vegyes üzletek értékesítési volumene 3,9 százalékkal növekedett, az élelmiszer-, ital-, dohányáru-szaküzleteké 2,0 százalékkal csökkent. A nem élelmiszer-kiskereskedelem forgalmának volumene összességében 4,9 százalékkal bővült. Az eladások volumene a textil-, ruházati és lábbeliüzletekben 8,7, a gyógyszer-, gyógyászatitermék-, illatszerüzletekben és az iparcikk jellegű vegyes üzletekben 6,6, a használtcikk-üzletekben 3,3, a bútor-, műszakicikk-üzletekben 2,5, a könyv-, számítástechnika-, egyéb iparcikk-üzletekben 0,3 százalékkal nőtt. Az árucikkek széles körére kiterjedő, a kiskereskedelmi forgalomból 7,2 százalékkal részesedő csomagküldő és internetes kiskereskedelem volumene 6,6 százalékkal emelkedett. Az üzemanyagtöltő állomások forgalmának volumene 2,2 százalékkal nőtt. A kiskereskedelmi adatokba nem tartozó gépjármű- és gépjárműalkatrész-üzletek volumene 9,6 százalékkal nőtt.