Ötezer alá csökkent a kisboltok száma Győr-Moson-Sopronban, nagyon nehéz talpon maradni

- A személyességgel, a hosszabb nyitva tartással, a széles választékkal tudunk még úgy-ahogy versenyben lenni, de hozzáteszem: a multik egyre jobban terjeszkednek, egyre jobban jönnek kifelé Győrből, már a falvakban is megjelennek. A nagy beszállítók kis árrésért cserébe szállíthatnak nagy mennyiségben a nemzetközi élelmiszerláncoknak, viszont az ottani kis árrést a kisboltokon akarják behozni. A helyzetünk tehát nem könnyű - felelte érdeklődésünkre Bakonyi Péter, a nyúli Pe-Zso kisbolt tulajdonosa. Az online kereskedelem térnyerése, a multinacionális élelmiszerláncok terjeszkedése, a munkaerő költségeinek növekedése a falusi kisboltok helyzetét nehezíti. A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai szerint 2005-ben 48 ezer, 2010-ben 43 ezer élelmiszert kínáló kiskereskedelmi üzlet volt hazánkban, míg 2022-ben már csak 34 ezer volt a kisboltok száma. A tendencia folytatódik, ezt mutatják a legújabb számok is.

A kisboltok száma folyamatosan csökken Győr-Moson-Sopronban is. A hegykői kisbolt még kitart.

Csökken a kisboltok száma Győr-Moson-Sopronban

Közzétette a KSH legfrissebb adatait. Eszerint tovább csökkent a kiskereskedelmi üzletek száma Győr-Moson-Sopronban. Míg az ezredfordulón 7430 ilyen jellegű bolt volt a vármegyében, addig a tavalyi év végére ez a szám ötezer alá csökkent: 2024. december végén a vármegyében 4953 kiskereskedelmi egység várta a vásárlókat, 239-cel kevesebb, mint egy évvel korábban. Az előző év azonos időpontjához képest ez 95,4 százalék. Az nagyjából ötezerből önálló vállalkozó által működtetett kiskereskedelmi üzlet az első félév végén 1571 volt, az év végén pedig 1528. Az előző év azonos időpontjához képest ez 92,8 százalék.

Győr-Moson-Sopron vármegye kiskereskedelmi üzlethálózatában folyó áron 227 milliárd forint értékű forgalom realizálódott az év első negyedévében, az országos eladások 5,5 százaléka. A forgalom volumene a kiigazítás nélküli adatok alapján 0,3 százalékkal nőtt az előző év azonos időszakához képest, az országosnál (+0,9 százalék) kisebb mértékben. Egy lakosra átlagosan 482 ezer forint bolti forgalom jutott, amely Budapestet követően a második legmagasabb a főváros és a vármegyék rangsorában, az országos átlagot 11 százalékkal meghaladó érték. Tízezer lakosra 105 üzlet jutott, az ellátottság közel azonos az országos átlaggal. A vármegyei kiskereskedelmi üzletek összes alapterülete 821 ezer négyzetméterről 808 ezer négyzetméterre csökkent, és átlagos alapterülete maradt 163 négyzetméter.