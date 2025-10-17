október 17., péntek

Jó kis előadások a kertbarátoknak Győrben

Címkék#biológiai#környezettudatos#növényvédelem

Kisalföld.hu
Jó kis előadások a kertbarátoknak Győrben

A győri kertbarátok megtöltötték a városháza dísztermét kedden délután azon a szakmai napon, amelyet a Kertészek és Kertbarátok Győr Városi Egyesülete szervezett. Az előadásokon a növényvédelem, a biológiai védekezés, a környezettudatos kertgondozás és a változó környezeti feltételekhez való alkalmazkodásról volt szó. Havasréti Béla agrozoológus az új kórokozók és kártevők, és az ellenük való védekezés lehetőségeiről, dr. Varga Jenő nemesítő a biológiai növényvédelemről,  Lukács Zoltán faápoló az idős fák szakszerű védelméről, Mészáros Zoltán, a Magház Egyesület hobbikertésze pedig a magfogás fortélyairól beszélt.

 

