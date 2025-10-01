50 perce
Magyar fiatalok ötleteit támogatja a Foxconn Jövő Innovátora program
Október 1-jén indult a Foxconn Jövő Innovátora 2025 pályázat, amelyre a hónap végéig várják a fiatal magyar tehetségek jelentkezését – jelentette be hétfő délután dr. Tálos Péter, a Foxconn Csoport alelnöke az Innovációra, magyar! konferencián, a Millenáris Nemzeti Táncszínházban.
A program célja, hogy teret adjon a 16-22 éves korosztályhoz tartozó fiataloknak, akik – akár egyénileg, akár csapatban – képesek a megszokott gondolkodási sémákon túllépve, valós társadalmi, gazdasági vagy technológiai értéket teremtő szoftveres vagy hardveres megoldásokat megálmodni és megtervezni.
A Foxconn magyarországi leányvállalata, a Cloud Network Technology Kft. a 2024. évi Magyar Innovációs Nagydíj győzteseként pénzdíjban részesült, amelyet a hazai technológiai innovációk elkötelezett támogatójaként teljes egészében a jövő innovátorainak ajánl fel. Az összeget a komáromi székhelyű cég saját forrásból egészítette ki, így jelezve: nem csupán résztvevője, hanem aktív építője is kíván lenni a magyar innovációs ökoszisztémának. Ennek köszönhetően a program díjazása mind a középiskolai, mind a felsőoktatási kategóriában jelentős pénzjutalmat biztosít a résztvevőknek.
A jelentkezéshez egy 1-2 perces bemutatkozó videót és egy írásos anyagot kell benyújtani. A videóban a pályázó bemutathatja magát és azt, miért alkalmas az ötlet megvalósítására, míg az írásos részben a probléma és piacméret, a megoldás versenyelőnyei, az üzleti modell és árazás, valamint az induláshoz szükséges erőforrások kerülnek fókuszba. Az értékelés több szakaszban zajlik: először a vállalat által delegált szakmai előzsűri választja ki a döntőbe jutó pályaműveket, majd a végső értékelésre november 30-án kerül sor. A díjátadót decemberben rendezik meg, ünnepélyes keretek között.
A győztesekről döntő szakmai zsűri összetétele jól mutatja a kezdeményezés súlyát. Tagjai között lesz Dr. György László kormánybiztos, a Tanítsunk Magyarországért program vezetője (felkésrés alatt), dr. Tálos Péter, a Foxconn Csoport alelnöke és a Cloud Network Technology ügyvezető igazgatója, valamint Németh Gábor, a vállalat operációs és üzletági területekért felelős alelnök-helyettese, Jankó Dániel, a Lunar Program társigazgatója és Kiri Hunor, a Hungarian Startup University Program alumni koordinátora (felkérés alatt).
A pályázatok értékelése során a legnagyobb hangsúlyt az innovációs érték kapja. Emellett kiemelten fontos a társadalmi és környezeti hatás, a gyakorlati megvalósíthatóság, valamint a pályázat szakmai kidolgozottsága. A két kategóriában a fődíj 500-500 ezer forint pénzjutalom és személyre szabott szakmai mentoráció, a második és harmadik helyezettek pedig 300, illetve 200 ezer forintos elismerésben részesülnek. A szervezők különdíj formájában is biztosítanak mentorálási lehetőséget azok számára, akik egyedi ötletükkel kiemelkednek, de nem kerülnek a dobogóra.
„A Cloud Network Technology Kft. az elmúlt két évtizedben meghatározó szereplővé vált a hazai és európai technológiai gyártásban, és most ezzel a pályázattal kíván hozzájárulni ahhoz, hogy a következő generáció tehetségei Magyarországon kapjanak lehetőséget elképzeléseik megvalósítására” – hangsúlyozta dr. Tálos Péter a bejelentésen.
Annak érdekében, hogy a felhívás minél több fiatalhoz eljusson, a program szakmai partnerei között szerepel a Hungarian Startup University Program (HSUP), a Lunar Program, a HiSchool közösség, valamint a Youth Business Group (YBG). A pályázatokat a szervezők október 1-jétől online formában, a www.foxconn.hu/jovoinnovatora jelentkezési oldalon várják. A benyújtási határidő 2025. október 30., éjfél. Részletes információk a pályázati kiírásban érhetők el, a felmerülő kérdésekkel kapcsolatban a szervezők a [email protected] e-mail címen várják a megkereséseket.