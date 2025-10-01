Magyar fiatalok ötleteit támogatja a Foxconn Jövő Innovátora program

A program célja, hogy teret adjon a 16-22 éves korosztályhoz tartozó fiataloknak, akik – akár egyénileg, akár csapatban – képesek a megszokott gondolkodási sémákon túllépve, valós társadalmi, gazdasági vagy technológiai értéket teremtő szoftveres vagy hardveres megoldásokat megálmodni és megtervezni.

A Foxconn magyarországi leányvállalata, a Cloud Network Technology Kft. a 2024. évi Magyar Innovációs Nagydíj győzteseként pénzdíjban részesült, amelyet a hazai technológiai innovációk elkötelezett támogatójaként teljes egészében a jövő innovátorainak ajánl fel. Az összeget a komáromi székhelyű cég saját forrásból egészítette ki, így jelezve: nem csupán résztvevője, hanem aktív építője is kíván lenni a magyar innovációs ökoszisztémának. Ennek köszönhetően a program díjazása mind a középiskolai, mind a felsőoktatási kategóriában jelentős pénzjutalmat biztosít a résztvevőknek.

A jelentkezéshez egy 1-2 perces bemutatkozó videót és egy írásos anyagot kell benyújtani. A videóban a pályázó bemutathatja magát és azt, miért alkalmas az ötlet megvalósítására, míg az írásos részben a probléma és piacméret, a megoldás versenyelőnyei, az üzleti modell és árazás, valamint az induláshoz szükséges erőforrások kerülnek fókuszba. Az értékelés több szakaszban zajlik: először a vállalat által delegált szakmai előzsűri választja ki a döntőbe jutó pályaműveket, majd a végső értékelésre november 30-án kerül sor. A díjátadót decemberben rendezik meg, ünnepélyes keretek között.

A győztesekről döntő szakmai zsűri összetétele jól mutatja a kezdeményezés súlyát. Tagjai között lesz Dr. György László kormánybiztos, a Tanítsunk Magyarországért program vezetője (felkésrés alatt), dr. Tálos Péter, a Foxconn Csoport alelnöke és a Cloud Network Technology ügyvezető igazgatója, valamint Németh Gábor, a vállalat operációs és üzletági területekért felelős alelnök-helyettese, Jankó Dániel, a Lunar Program társigazgatója és Kiri Hunor, a Hungarian Startup University Program alumni koordinátora (felkérés alatt).