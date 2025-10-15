Győr és Sopron a top 3 legdrágább vidéki városok között

Ingatlanvásárlás tekintetében az országos felmérések tapasztalatai szerint negyedévente 2,5 százalék körüli, éves szinten valamivel 10 százalék alatti áremelkedés jellemezte vidéken az új építésű lakások piacát. A harmadik negyedévben mért, 1,22 milliós, átlagos négyzetméterár viszont már azt jelzi, hogy az áremelkedés üteme nőtt – összegezte az Otthon Centrum országos felmérésének eredményét Soóki-Tóth Gábor. Az elemzési vezető arról is beszámolt, hogy az előző negyedévhez képest mért, 3,2 százalékos drágulás az egy évvel korábbi értékhez viszonyítva 12 százalékos áremelkedésnek felel meg, vagyis nőtt a drágulás üteme az előző negyedévhez képest.

Ingatlanvásárlás - Győr és Sopron a top 3 legdrágább vidéki város között van.

Fotó: Shutterstock

Ingatlanvásárlás - Győr és Sopron a top 3-ban

A városok közötti ársorrend is változott, amelyre az elmúlt években nem volt példa, Érd a négyzetméterenként 1,38 millió forintos, átlagos kínálati négyzetméterárával megtartotta első pozícióját. A sokáig listavezető Debrecen viszont a negyedik helyre csúszott 1,26 milliós négyzetméterárral, az ország második legnagyobb városát ugyanis Sopron és Győr is megelőzte, 1,3 milliós átlagával. „A városok közötti kínálati négyzetméterárak csak minimálisan térnek el egymástól, hiszen a többi megyei jogú városban is döntően 1 millió–1,2 millió forint közötti ársávban kínálják az új építésű lakások négyzetméterét. Ennél alacsonyabb ár csak néhány kisebb városban fordul elő, például Baján vagy Szekszárdon” – árnyalta az adatokat a szakember.

Az Otthon Centrum harmadik negyedéves felmérése szerint a megyei jogú városokban jelenleg 276 projektben 6850 lakás épül. A projektek száma 0,7 százalékkal, a lakások száma pedig 2,8 százalékkal haladta meg az előző negyedévit. A legtöbb, konkrétan 50 beruházás továbbra is Debrecenben van folyamatban, amelyet Szeged 38 és Győr 27 projekttel követ. A triót a 100 ezer főnél népesebb városok követik: Székesfehérváron, valamint Nyíregyházán szintén több mint 20 projekt épül. A kisebb városokban jóval kevesebb új lakásfejlesztés ismert, egyetlen kivétel Szombathely, 17 projekttel, míg a nagyvárosok közül Miskolc marad el az átlagtól, mindössze 7 beruházással. A lista végén Esztergom és Hódmezővásárhely áll, ahol mindössze egy-egy kisebb lakásszámú beruházás van folyamatban, míg Békéscsabán, Dunaújvárosban és Salgótarjánban továbbra sincs aktív társasházi lakásépítés.

Az épülő lakások számát tekintve Debrecen áll az élen, 1300 épülő lakással, míg Szeged a második 1000, Győr pedig 800 lakással a harmadik. Így mind a projektek, mind a lakásszám rangsorában ugyanaz a három város vezeti a mezőnyt.

Érdemes kiemelni, hogy a harmadik negyedévben 34 projekt keretében összesen 575 új lakás építése indult el. Ezek közül 30 fejlesztés – 524 lakással – már meg is jelent a hirdetési felületeken, míg a többi esetében a kivitelezés megkezdődött, de a fejlesztők egyelőre kivárnak az értékesítéssel. A legtöbb, összesen 7 új projekt Debrecenben startolt el - írta az Otthon Centrum.