A Hunguest Hotels eladja két osztrák hegyvidéki szállodáját, és Bükfürdőn fejleszt

Az OPUS GLOBAL-hoz tartozó Hunguest Hotels szállodalánc 8000 négyzetméternyi fejlesztési területet vásárol Bükfürdőn, és értékesíti két hegyvidéki szállodáját Ausztriában - tájékoztatta a társaság az MTI-t.

Fotó: Illusztráció / Shutterstock

Közleményük szerint a lépések jól illeszkednek a Hunguest Hotels 2021-ben elindított portfóliótisztítási stratégiájába, amelynek célja, hogy a vállalat erőforrásait a legnagyobb vendégélményt és növekedési potenciált kínáló wellness- vagy fürdőkapcsolatos, illetve konferenciaszolgáltatásokkal bíró szállodák megvásárlására, fejlesztésére, valamint a vendégélmény további emelésére összpontosítsa.

A Hunguest Bük fejlesztésével a társaság tovább erősíti pozícióját a nyugat-magyarországi wellness- és konferenciapiacon - hangsúlyozta a közleményben Détári-Szabó Ádám, a Hunguest Hotels vezérigazgatója.

A Hunguest Hotels az elmúlt években több hazai akvizícióval is erősítette piaci pozícióját: 2022-ben megvásárolta a Hotel Eger & Parkot, 2023-ban a ceglédi Hotel Aquarellt, 2024-ben pedig a tarcali Andrássy Kúria & Spa, valamint a kőszegi Hotel Benedict üzemeltetési jogát szerezte meg, további akvizíciók pedig jelenleg előkészítési fázisban vannak - írták.

A társaság a Budapest Értéktőzsde (BÉT) oldalán azt közölte, hogy a karintiai Heiligenblut am Grossglocknerben található, két szezonálisan működő, fürdőkapcsolat nélküli szállodáját értékesítette, és az eladásból befolyó forrást további fejlesztések és akvizíciók finanszírozására fordítja.

A 20 szállodát és közel 3500 szobát üzemeltető Hunguest Hotels 2020 és 2024 között Magyarország legnagyobb szállodafelújítási projektjét hajtotta végre, mintegy 2000 szobát érintő fejlesztésével - emlékeztettek a közleményben.

A két ausztriai szállodát megvásároló Hilaris Hotel az MTI-hez eljuttatott közleményében ismertette, hogy a 121 szobás Sporthotel és a 61 szobás Landhotel Post 2025 decemberétől a szállodalánc tagjaként nyitja meg kapuit Ausztria legmagasabb hegyének lábánál, 1300 méteren.

Az akvizícióval a társaság ausztriai portfóliója immár hét szállodát és közel 500 szobát foglal magában, ezzel az egyik legtöbb szállodát üzemeltető magyar tulajdonú lánc lesz az országban.

A 2023-ban alapított Hilaris Hotels ausztriai és magyarországi érdekeltségeinek száma jelenleg 16, amely jövő tavasszal két újabb egységgel bővül - írták.

 

