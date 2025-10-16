Megkezdték a sárga kukák osztását vidéken is, elsőként Győrújbaráton - fotók

A hulladékgazdálkodás új szolgáltatásáról, a sárga tetejű kukák osztásával kapcsolatos, a lakosság és a helyi önkormányzatok számára fontos tudnivalókról, a kukaosztás első két hetének tapasztalatairól, a témában megvalósuló összefogásról és a szakmai fejlesztés lényegéről tartott sajtótájékoztatót csütörtök délután Győrújbaráton dr. Fekete Dávid Győr és térsége élhetőségéért és fejlesztéséért felelős miniszteri biztos, Kóbor Attila Győrújbarát polgármestere és Nagy Csaba a GYHG ügyvezető igazgatója.

Kóbor Attila, Győrújbarát polgármestere, dr. Fekete Dávid miniszteri biztos és Nagy Csaba ügyvezető igazgató a hulladékgazdálkodás új szolgáltatásáról beszélt.

Fotó: Csapó Balázs

A hulladékgazdálkodás új eleme

A hulladékgazdálkodás, a hulladékszállítás minden településen fontos feladat, hiszen minden háztartásban gyűlik hulladék. A GYHG által működtetett hulladékgazdálkodási rendszer jelenleg az ország legfejlettebb megoldása, ami tovább javul. Az otthoni szelektív csomagolóanyag gyűjtésére a MOHU Zrt. által rendelkezésre bocsátott 42 ezer új, 240 literes csomagolóanyag gyűjtő kuka a helyi önkormányzatok és a GYHG közös szervezésében kerül a háztartásokba .

A sárga tetejű kukák az önkormányzatok és a GYHG együttműködésével kerülnek a lakossághoz.

Fotó: Csapó Balázs

– Magyarország legmodernebb hulladékgazdálkodási rendszere 2009-ben indult el, amely Győrben és 111 vidéki településen működik. Azóta eltelt 15 év, időközben szükségessé vált a rendszer finomhangolása, ezért fejlesztések történtek, amelyek a MOHU szerepvállalásának köszönhetők. Győrben tavasszal már 16 ezer kukát kiosztottunk a családi házas övezetben és a kis társasházaknál azzal a céllal, hogy a csomagolóanyag gyűjtést egy otthoni, kényelmesebb megoldással lehessen elvégezni. Ezután járműfejlesztés történt, 18 modern kukásautót adott a MOHU. Most újabb fejlesztésként 111 vidéki településre juttatunk ki összesen 42 ezer kukát. A program Győrújbaráton indult szeptember 30-án, és ahogy haladunk az időben, úgy csatlakoznak be a további települések. Ezúton szeretném megköszönni a vidéki önkormányzatok segítségét, mert mind a 111 helyszínen, kivétel nélkül támogató, segítő hozzáállást tapasztaltunk.