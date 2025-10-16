október 16., csütörtök

Csomagolóanyag

1 órája

Megkezdték a sárga kukák osztását vidéken is, elsőként Győrújbaráton - fotók

Szeptember 30-án megkezdődött a MOHU Zrt. által rendelkezésre bocsátott mintegy 42 ezer új kuka kiosztása a csomagolóanyagok otthoni gyűjtéséhez a GYHG működési területén lévő 111 vidéki településen, elsőként Győrújbaráton. A MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. stratégiai partnereként a Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. (GYHG) tovább fejleszti Győr és térsége hulladékgazdálkodási szolgáltatásait.

Barki Andrea
Megkezdték a sárga kukák osztását vidéken is, elsőként Győrújbaráton - fotók

Nagy Csaba igazgató adta át Kóbor Attila polgármester részére a kukát.

Fotó: Cspó Balázs

A hulladékgazdálkodás új szolgáltatásáról, a sárga tetejű kukák osztásával kapcsolatos, a lakosság és a helyi önkormányzatok számára fontos tudnivalókról, a kukaosztás első két hetének tapasztalatairól, a témában megvalósuló összefogásról és a szakmai fejlesztés lényegéről tartott sajtótájékoztatót csütörtök délután Győrújbaráton dr. Fekete Dávid Győr és térsége élhetőségéért és fejlesztéséért felelős miniszteri biztos, Kóbor Attila Győrújbarát polgármestere és Nagy Csaba a GYHG ügyvezető igazgatója.

hulladékgazdálkodás
Kóbor Attila, Győrújbarát polgármestere, dr. Fekete Dávid miniszteri biztos és Nagy Csaba ügyvezető igazgató a hulladékgazdálkodás új szolgáltatásáról beszélt.
Fotó: Csapó Balázs

A hulladékgazdálkodás új eleme

A hulladékgazdálkodás, a hulladékszállítás minden településen fontos feladat, hiszen minden háztartásban gyűlik hulladék. A GYHG által működtetett hulladékgazdálkodási rendszer jelenleg az ország legfejlettebb megoldása, ami tovább javul. Az otthoni szelektív csomagolóanyag gyűjtésére a MOHU Zrt. által rendelkezésre bocsátott 42 ezer új, 240 literes csomagolóanyag gyűjtő kuka a helyi önkormányzatok és a GYHG közös szervezésében kerül a háztartásokba . 

hulladékgazdálkodás
A sárga tetejű kukák az önkormányzatok és a GYHG együttműködésével kerülnek a lakossághoz.
Fotó: Csapó Balázs

– Magyarország legmodernebb hulladékgazdálkodási rendszere 2009-ben indult el, amely Győrben és 111 vidéki településen működik. Azóta eltelt 15 év, időközben szükségessé vált a rendszer finomhangolása, ezért fejlesztések történtek, amelyek a MOHU szerepvállalásának köszönhetők. Győrben tavasszal már 16 ezer kukát kiosztottunk a családi házas övezetben és a kis társasházaknál azzal a céllal, hogy a  csomagolóanyag gyűjtést egy otthoni, kényelmesebb megoldással lehessen elvégezni. Ezután járműfejlesztés történt, 18 modern kukásautót adott a MOHU. Most újabb fejlesztésként 111 vidéki településre juttatunk ki összesen 42 ezer kukát. A program Győrújbaráton indult szeptember 30-án, és ahogy haladunk az időben, úgy csatlakoznak be a további települések. Ezúton szeretném megköszönni a vidéki önkormányzatok segítségét, mert mind a 111 helyszínen, kivétel nélkül támogató, segítő hozzáállást tapasztaltunk. 

Már osztják a sárga kukákat Győrújbaráton

Fotók: Csapó Balázs

Ennek azért van jelentősége mert a 42 ezer kukát nem tudjuk a 111 településen házhoz vinni mindenkinek, ezért a helyi önkormányzatokkal közösen osztjuk ki ezt a nagy számú kukát.

  • A szolgáltatás 2025. január elején már elindult zsákos megoldással, de itt jön a kényelem, most ezeket a zsákokat váltjuk ki ezen a 111 vidéki településen. 
  • Ahova az új kukák kikerültek, az ürítésük ugyanazon  napon történik, mint a zsákoké. 
  • Abban sincs változás, hogy ezekbe az új, sárga tetejű kukákba papír, műanyag és fém csomagolóanyagot lehet beletenni, amelyek rövid időn belül az újrahasznosító helyekre kerülnek – adott tájékoztatást Nagy Csaba, a GYHG igazgatója,

 aki hangsúlyozta azt is, hogy mind a kukák, mind azok ürítése ingyenesen történik.

hulladékgazdálkodás
Az új, modern kukásautók szedik össze a sárga tetejű kukák tartalmát is, ami rövid időn belül az újrahasznosítókhoz kerül.
Fotó: Csapó Balázs

– Győrújbarát rohamosan fejlődő település. Nagyon fontos, hogy az itt keletkező hulladék gyűjtését szelektíven meg tudjuk oldani, ezáltal az újrahasznosításban rész venni, egyúttal a település tisztaságára jobban tudunk vigyázni. A sárga zsákos elszállítás is jól működött, de a mintegy 2700 kuka kiosztásával még egyszerűbb lesz a lakosság dolga. Ezek nagyobb részét már át is vették lakosok –  beszélt a győrújbaráti kukaosztás tapasztalatairól Kóbor Attila polgármester.

hulladékgazdálkodás
Nagy Csaba igazgató adta át Kóbor Attila polgármester részére a kukát.
Fotó: Csapó Balázs

Könnyebb a szelektív hulladéktól megszabadulni

Dr. Fekete Dávid miniszteri biztos győri lakosként saját jó tapasztatairól is be tudott számolni. Mint mondta, sokkal könnyebbé vált a szelektív hulladéktól való megszabadulás. – Nagyon örülök annak, hogy ezt a szolgáltatást nem csak Győrben, hanem a város térségében is ki tudta bővíteni a GYHG a MOHU közreműködésével – szögezte le a miniszteri biztos, hiszen a Magyar Falu Program bevezetésével az volt a cél, hogy a vidéki területek életminősége ugyanolyan legyen, mint a városoké, az alapvető közszolgálatatások területén minőségi közszolgáltatást tudjunk biztosítani. Ezzel a sárga kukás rendszerrel ugyanolyan szolgáltatási színvonalat tud biztosítani a GYHG a vidéki településeken, mint Győrben – hívta fel a figyelmet dr. Fekete Dávid.

hulladékgazdálkodás
A vidéki településeken is ugyanolyan közszolgáltatást kapnak az emberek a GYHG-tól, mint Győrben.
Fotó: Csapó Balázs

 

 

