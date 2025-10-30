Megtorpant a használt autó-piac Győr környékén: ezek a legkeresettebb és a legolcsóbb márkák

- Győr és környékén mi azt tapasztaljuk, hogy az eladók kivárnak - mondta el Fekete Szabolcs, a győri Femol autókereskedés egyik vezetője, a használtautó-piac szakértője. - A három százalékos lakásvásárlási hitel megjelenése óta úgy látjuk, az emberek inkább ingatlanba fektetik a pénzügyek, így az autók vásárlására kevesebb marad. A használtautók átlagéletkora egyre magasabb hazánkban, ha jól tudom, most olyan tizenhat év körül lehet. A szakmabeliekkel beszélgetve azt szűrtük le, hogy az idősebb, olcsóbb autókat keresik inkább, a drágább, újszerű autók akkor is nehezen eladhatók, ha jó árban vannak.

Fotó: Molcsányi Máté

Használtautó-piac: emelkedő árak, csökkenő kereslet

A Használtautó.hu és a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) szeptemberi adatok alapján készült jelentése még dinamikus keresletről számolhatott be a használtautó-piacon - a három százalékos lakásvásárlási hitelt szeptember elejétől lehet felvenni. A jelentés szerint különösen az elektromos és hibrid meghajtású járművek iránt élénkült meg a kereslet. A most közzétett adatok alapján szeptemberben a meghirdetett használt autók 38,3 százalékát 2,5 millió forint alatti áron kínálták, 26,8 százalékuk a 2,5–5 millió forintos kategóriába esett, 21,6 százalékukat 5–10 millió forint közötti áron hirdették, míg 13,4 százalék volt a 10 millió forint feletti árkategóriában.

Átlagosan öt és fél millióért kínálták a kocsikat

A kínálati átlagár 2025 szeptemberében 5,6 millió forint volt, ami enyhe (kb. 3,7 százalékos) növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest. A Használtautó.hu felületén szeptemberben meghirdetett járművek 49,3 százaléka volt benzinmeghajtású, 40,9 százalék pedig dízel. A hibridek kínálata 4,1 százalékos, míg az elektromosoké 5,3 százalék arányt képviselt. A kereslet viszont más képet mutat: az érdeklődések száma az elektromos autók esetében egy év alatt 37,5 százalékkal, a hibridek esetében 23,1 százalékkal nőtt. Ezzel párhuzamosan a dízel autók iránti kereslet 8,9 százalékkal, a benzineseké pedig 3,4 százalékkal csökkent 2024 szeptemberéhez képest.