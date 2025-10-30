október 30., csütörtök

5,5 millió az átlagos ár

3 órája

Megtorpant a használt autó-piac Győr környékén: ezek a legkeresettebb és a legolcsóbb márkák

Elveszített lendület. Vegyes képet mutatott a használtautó-piac szeptemberben. A Használtautó.hu és a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai alapján a kereslet még dinamikus, miközben győri kereskedők tapasztalatai szerint a nemrégi indult három százalékos lakáshitel miatt az emberek inkább ingatlanban fektetik pénzüket, nem autót vesznek.

Kisalföld.hu

- Győr és környékén mi azt tapasztaljuk, hogy az eladók kivárnak - mondta el Fekete Szabolcs, a győri Femol autókereskedés egyik vezetője, a használtautó-piac szakértője. - A három százalékos lakásvásárlási hitel megjelenése óta úgy látjuk, az emberek inkább ingatlanba fektetik a pénzügyek, így az autók vásárlására kevesebb marad. A használtautók átlagéletkora egyre magasabb hazánkban, ha jól tudom, most olyan tizenhat év körül lehet. A szakmabeliekkel beszélgetve azt szűrtük le, hogy az idősebb, olcsóbb autókat keresik inkább, a drágább, újszerű autók akkor is nehezen eladhatók, ha jó árban vannak.

Használtautó-piac: emelkedő árak, csökkenő kereslet
Használtautó-piac: emelkedő árak, csökkenő kereslet. Fekete Szabolcs szakértő elmondja a lényeget.
Fotó: Molcsányi Máté

Használtautó-piac: emelkedő árak, csökkenő kereslet 

A Használtautó.hu és a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) szeptemberi adatok alapján készült jelentése még dinamikus keresletről számolhatott be a használtautó-piacon - a  három százalékos lakásvásárlási hitelt szeptember elejétől lehet felvenni. A jelentés szerint különösen az elektromos és hibrid meghajtású járművek iránt élénkült meg a kereslet. A most közzétett adatok alapján szeptemberben  a meghirdetett használt autók 38,3 százalékát 2,5 millió forint alatti áron kínálták, 26,8 százalékuk a 2,5–5 millió forintos kategóriába esett, 21,6 százalékukat 5–10 millió forint közötti áron hirdették, míg 13,4 százalék volt a 10 millió forint feletti árkategóriában. 

Átlagosan öt és fél millióért kínálták a kocsikat

A kínálati átlagár 2025 szeptemberében 5,6 millió forint volt, ami enyhe (kb. 3,7 százalékos) növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest. A Használtautó.hu felületén szeptemberben meghirdetett járművek 49,3 százaléka volt benzinmeghajtású, 40,9 százalék pedig dízel. A hibridek kínálata 4,1 százalékos, míg az elektromosoké 5,3 százalék arányt képviselt. A kereslet viszont más képet mutat: az érdeklődések száma az elektromos autók esetében egy év alatt 37,5 százalékkal, a hibridek esetében 23,1 százalékkal nőtt. Ezzel párhuzamosan a dízel autók iránti kereslet 8,9 százalékkal, a benzineseké pedig 3,4 százalékkal csökkent 2024 szeptemberéhez képest.

A dízelek futottak a legtöbbet, hibridek voltak a legdrágábbak

A statisztika szerint a dízelautókat 220 ezer kilométeres átlagos futásteljesítménnyel hirdették meg, szemben a benzinesek 155 ezer kilométeres adatával – vagyis a dízelek átlagosan 41,9 százalékkal többet futottak. Életkor tekintetében a benzines autók 13,9, a dízelek 12,2 évesek voltak. A kínálati árak szerint továbbra is a hibridek a legdrágábbak a használtautó-piacon: szeptemberben 12,06 millió forintos átlagáron szerepeltek a kínálatban. Az elektromos autók esetében 7,1 százalékos, míg a hibrideknél 0,3 százalékos árcsökkenés volt tapasztalható egy év alatt. A dízel autók átlagosan 5,7 százalékkal drágábbak voltak, mint a benzinesek.

Az Audi A6 volt a legdrágább, és Suzuki Swift a legolcsóbb

Az elemzésből az is kiderül, hogy évente a következő mértékű értékvesztéssel számolhatnak a tulajdonosok: 

  • benzinesek 6,9 százalék, 
  • dízelek 7,9 százalék, 
  • elektromosok 8,0 százalék, 
  • hibridek 6,3 százalék. 
    Minden további ezer kilométer megtétele 0,2 százalékos árcsökkenést eredményez a piacon. A járművek állapota is jelentős árkülönbséget generál: az újszerű autók átlagosan 25,4 százalékkal kínálhatók drágábban, míg a sérült példányok akár 59,7 százalékkal olcsóbbak lehetnek. Szeptemberben a legtöbb hirdetés a Volkswagenhez kapcsolódott (7000+ hirdetés), ezt követte a BMW (6400), a Ford és az Opel (6000 körüli értékekkel). A tízes lista végén a Kia állt, mintegy 2500 hirdetéssel. A legfiatalabb autók a Kia modelljei voltak (átlagosan 10 évesek), míg a Renault, Opel és Volkswagen modellek 12,7–13,8 éves átlagéletkort mutattak. A prémium szegmens (Mercedes, BMW, Audi) hirdetései továbbra is kiemelkedő átlagárral szerepeltek, míg az Opel és Renault modellek kínálati ára jellemzően 3 millió forint alatt mozgott. A tíz leggyakrabban hirdetett modell közül a Ford Focus és a Škoda Octavia őrzi első két helyét. Az Audi A6 modell átlagára volt a legmagasabb (7 millió Ft), míg a Suzuki Swift a legolcsóbb (1,6 millió Ft). Életkor alapján a Kia Ceed volt a legfiatalabb (8,7 év), a Suzuki Swift pedig a legidősebb (17,7 év).

 

