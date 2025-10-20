Országos szakmai versenyt nyertek a Széchenyi István Egyetem győri mezőgazdasági technikumának diákjai

Az Agrárszakképző Intézmények V. Országos Gazdászversenyét Hódmezővásárhelyen rendezték meg nemrégiben. A szakmai rendezvényen a hazai agrárszakképző intézmények 11 tanulói csapata mérte össze a tudását. Az elméleti ismeretek tesztelését agrárdigitalizációs és gyakorlati feladatok követték állattenyésztési és növénytermesztési témákban, amelyeket a gazdálkodással kapcsolatos ügyességi számok is kiegészítettek. Végül a Széchenyi István Egyetem Veres Péter Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium középiskolásai állhattak a dobogó legfelső fokára. A csapatot a tizenkettedikes Kállai Boglárka, Póczi Mátyás és Rabai Ábel alkotta, felkészítőjük Farkasdi Károly volt. A diákok értékes nyereményekkel gazdagodtak, emellett szakmai látogatást tehetnek Szentesen, a Dél-alföldi Kertészek Szövetkezetében.

A Széchenyi István Egyetem Veres Péter Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Technikumának győztes csapata: Kállai Boglárka, Póczi Mátyás és Rabai Ábel. Fotó: Adorján András/SZE

„Iskolánk minden eddigi gazdászversenyen részt vett, és minden alkalommal dobogós helyezést ért el, az idén pedig a legjobbnak bizonyult a csapatunk. Büszkék vagyunk a fiatalokra, akik a tanultakat a gyakorlatban is alkalmazni tudják. Számunkra ez kitűnő visszajelzés, hogy kollégáink eredményesen készítik fel a diákokat. Köszönettel tartozunk a Széchenyi István Egyetemnek, hogy olyan hátteret biztosít számunkra, amely magas színvonalú képzést tesz lehetővé. A precíziós gazdálkodás például kiemelten fontos terület, amelyben az egyetem Albert Kázmér Mosonmagyaróvári Kara példaértékű tevékenységet végez. Jól mutatja a téma aktualitását, hogy a feladatok közt megtalálható volt a mezőgazdasági drónok használata és irányítása” – fogalmazott Csiszár Rudolf iskolaigazgató.

„Hatalmas élmény volt számunkra a verseny, és óriási örömet jelentett a győzelem, mert nagyon erős mezőnyben sikerült megszereznünk” – mondta el Kállai Boglárka. Hozzáfűzte, a megmérettetés első felében ötven elméleti kérdésre kellett válaszolniuk, amely a mezőgazdaság valamennyi területét felölelte a növénytermesztéstől és az állattenyésztéstől a géptanon át az élelmiszer-ismeretekig. Rabai Ábel a gyakorlati feladatokat sorolta, amelyek között szerszám- és élelmiszeralapanyag-felismerés is volt, de a ló anatómiai felépítésével szintén tisztában kellett lenniük.