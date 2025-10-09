október 9., csütörtök

Bajor hangulat a Grobnál

1 órája

Fém 3D nyomtatás? - A győri cég házi kiállításán mutatták be a technikát

Címkék#győri#Oktoberfest#vállalat#csúcstechnológia

A Grob Hungaria idén is házi kiállítást rendezett a győri telephelyén, melyet ezúttal bajor hangulatban, az „Oktoberfest a GROB Hungariánál” mottó jegyében rendeztek meg. A látogatók élőben is megismerhették a Grob legújabb technológiai fejlesztéseit: az 5-tengelyes univerzális megmunkálóközpontot, a 3D fémnyomtatást, valamint részt vehettek VR-alapú digitális bemutatókon. Mindezek mellett a vállalat partnereinek innovatív ipari megoldásaiba is bepillantást kaptak.

Kisalföld.hu
Fém 3D nyomtatás? - A győri cég házi kiállításán mutatták be a technikát

Fotó: Csapó Balázs

A Grob Hungaria Kft. a németországi központú GROB-csoport tagjaként a világ egyik vezető szerszámgép- és gyártástechnológiai vállalatának magyarországi leányvállalata. A cég a legmodernebb gyártási megoldásokat kínálja az autóipar, az elektromobilitás és más iparágak számára – a tervezéstől a kivitelezésig.

Grob
A Grob Hungaria partnerei is megmutatták a legújabb technológiájukat. 
Fotó: Csapó Balázs

Saját fejlesztések a Grobnál Győrben

Innovációközpontú szemléletük és csúcstechnológiájuk – saját automatizálással rendelkező univerzális megmunkálóközpontok, rendkívül komplex gyártórendszerek, elektromos motorok gyártóberendezései, saját fejlesztésű 3D fémnyomtatási rendszerük – lehetővé teszik, hogy ügyfeleikkel együtt formálják a jövő gyártását.

Oktoberfest hangulat - Grob Győr házi kiállítást szervezett

Fotók: Csapó Balázs

Tapasztalt szakembereik elhivatottan állnak minden kihívás elé – legyen szó tervezésről, gyártásról vagy kivitelezésről. Ennek köszönhetően jött létre az együttműködést az Arrabona Racing Team csapatával is, akiknek a futómű alkatrészeket biztosítottak, melyek kulcsszerepet játszottak a munkájuk előrehaladásában. Ennek kapcsán egy győri versenyautót is kiállítottak a nyílt napon. A Grob az Audi Hungaria elektromos motorgyártását is támogatja, több alkatrészgyártó berendezést készítenek a négykarikás vállalatnak.

 

