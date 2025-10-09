Fém 3D nyomtatás? - A győri cég házi kiállításán mutatták be a technikát

A Grob Hungaria Kft. a németországi központú GROB-csoport tagjaként a világ egyik vezető szerszámgép- és gyártástechnológiai vállalatának magyarországi leányvállalata. A cég a legmodernebb gyártási megoldásokat kínálja az autóipar, az elektromobilitás és más iparágak számára – a tervezéstől a kivitelezésig.

A Grob Hungaria partnerei is megmutatták a legújabb technológiájukat.

Fotó: Csapó Balázs

Saját fejlesztések a Grobnál Győrben

Innovációközpontú szemléletük és csúcstechnológiájuk – saját automatizálással rendelkező univerzális megmunkálóközpontok, rendkívül komplex gyártórendszerek, elektromos motorok gyártóberendezései, saját fejlesztésű 3D fémnyomtatási rendszerük – lehetővé teszik, hogy ügyfeleikkel együtt formálják a jövő gyártását.