1 órája
Fém 3D nyomtatás? - A győri cég házi kiállításán mutatták be a technikát
A Grob Hungaria idén is házi kiállítást rendezett a győri telephelyén, melyet ezúttal bajor hangulatban, az „Oktoberfest a GROB Hungariánál” mottó jegyében rendeztek meg. A látogatók élőben is megismerhették a Grob legújabb technológiai fejlesztéseit: az 5-tengelyes univerzális megmunkálóközpontot, a 3D fémnyomtatást, valamint részt vehettek VR-alapú digitális bemutatókon. Mindezek mellett a vállalat partnereinek innovatív ipari megoldásaiba is bepillantást kaptak.
Fotó: Csapó Balázs
A Grob Hungaria Kft. a németországi központú GROB-csoport tagjaként a világ egyik vezető szerszámgép- és gyártástechnológiai vállalatának magyarországi leányvállalata. A cég a legmodernebb gyártási megoldásokat kínálja az autóipar, az elektromobilitás és más iparágak számára – a tervezéstől a kivitelezésig.
Saját fejlesztések a Grobnál Győrben
Innovációközpontú szemléletük és csúcstechnológiájuk – saját automatizálással rendelkező univerzális megmunkálóközpontok, rendkívül komplex gyártórendszerek, elektromos motorok gyártóberendezései, saját fejlesztésű 3D fémnyomtatási rendszerük – lehetővé teszik, hogy ügyfeleikkel együtt formálják a jövő gyártását.
Oktoberfest hangulat - Grob Győr házi kiállítást szervezettFotók: Csapó Balázs
Tapasztalt szakembereik elhivatottan állnak minden kihívás elé – legyen szó tervezésről, gyártásról vagy kivitelezésről. Ennek köszönhetően jött létre az együttműködést az Arrabona Racing Team csapatával is, akiknek a futómű alkatrészeket biztosítottak, melyek kulcsszerepet játszottak a munkájuk előrehaladásában. Ennek kapcsán egy győri versenyautót is kiállítottak a nyílt napon. A Grob az Audi Hungaria elektromos motorgyártását is támogatja, több alkatrészgyártó berendezést készítenek a négykarikás vállalatnak.