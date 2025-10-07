október 7., kedd

Energiahatékonyság

1 órája

Gyors kapuval energiát lehet spórolni - fotók

Címkék#Széchenyi István Egyetemen#EFAFLEX#gyorskapu#energia

Az EFAFLEX Európai Roadshow Győrbe érkezett. Az egyetemi és innovációs központok, valamint ipari partnerek adnak otthont az energiahatékony ipari gyorskapuk bemutatójának, kedden a Széchenyi István Egyetemen láthattuk bemutatójukat.

Barki Andrea

Az EFAFLEX több mint 50 éve fejleszt és gyárt kizárólag gyorsmozgású ipari kapukat. 2005-ben az EFAFLEX Hungária Kft. megalapításával a világ vezető gyorskapu-megoldásai Magyarországon is elérhetővé váltak. Azóta a vállalat hazai mérnöki és értékesítési csapata ipari és logisztikai partnerek százainál bizonyította, hogy az EFAFLEX gyorskapuk a legmagasabb szintű biztonságot, megbízhatóságot és energiahatékonyságot képviselik, miközben mérhetően csökkentik a fenntartási és üzemeltetési költségeket. 

energiahatékonyság
Az energiahatékonyság fontos kérdés az ipari csarnokoknál is. 
Fotó: Molcsányi Máté

Energiahatékonyság a gyors ipari kapuval

Idén ősszel hat magyar nagyvárosban rendezi meg az EFAFLEX Európai Roadshow-t, amelynek célja, hogy a szakmai közönség élőben, működés közben ismerhesse meg a legmodernebb kaputechnológiát és a prediktív digitális karbantartás új dimenzióját. A rendezvények egyik legnagyobb különlegessége, hogy minden helyszínre valós méretű, üzemelő ipari gyorskaput szállítanak, amely a helyszínen demonstrálja a technológia sebességét és megbízhatóságát.

energiahatékonyság
A gyors ipari kaput az egyetem udvarán be is mutatták.
Fotó: Molcsányi Máté

A program része volt a Széchenyi István Egyetemen a szakmai előadás fenntarthatósági és energetikai kérdésekről, kerekasztal-beszélgetés fenntarthatósági, ipari és logisztikai szakértőkkel, valamint a helyszíni EFAFLEX kapubemutató.

energiahatékonyság
A találkozóra az ipari cégek képviselői jöttek el.
Fotó: Molcsányi Máté

– Az a cél, hogy az energiahatékonyságot és a fenntarthatóságot közel hozzuk az ipari vállalatokhoz például az ipari kapuk alkalmazásával. Ez utóbbi kicsit mostohagyermek, mert ha egy ipari épület energiahatékonyságáról van szó,  elsősorban a homlokzati szigetelést, a fűtőrendszer felújítását helyezik előtérbe. Ugyanakkor sokszor 50-100 ipari kapu van egy épületen, ahol a hő gyakorlatilag kontroll nélkül távozik a régi szekcionált kapuk miatt. Hoztunk egy kaput, amin a helyszínen lehet tesztelni a gyorsaságát. Talán meglepő, hogy a legjobb  ipari kapuk hőszigeteltek ugyan, de nem ez hozza a legnagyobb energiamegtakarítást, hanem a gyors nyitás-zárás – árulták el a szervezők.

