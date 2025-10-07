Enyhítenék a napi csúcsforgalmat - fotók

A város vezetése kedden reggel kísérleti jelleggel csúcsforgalom idején a gyalogosforgalom irányításához a Hédervári úton kérte a rendőrség és a városrendészet segítségét öt helyszínen, hogy megnézzék, a gyalogosok irányítása csökkenti-e az autók torlódását.

A reggeli csúcsforgalomban 8 óra előtt nem sok dolguk volt a rendőröknek a gyalogosokkal.

Fotó: Molcsányi Máté

Mit lehet tenni a csúcsforgalom torlódásai ellen?

Máthé-Tóth Péter, a győri útkezelő szervezet igazgatója elmondta, hogy az elmúlt években a város forgalma jelentősen megnőtt.

A Hédervári úton

napi 16 ezer személygépkocsi gördül át egy átlagos hétköznap, amikor iskola van,

és ezzel együtt mintegy hatezer gyalogos keresztezi ezt a 270 méteren levő 5 gyalogátkelőhelyet – sorolta az elképesztő adatokat Máthé-Tóth Péter, a győri útkezelő szervezet igazgatója.

Forrás: Polgármesteri Hivatal – Győr, Különút Mérnökiroda Kft., Útkezelő Szervezet

Az adatok is mutatják, hogy a Hédervári út, a Jedlik-híd, az Erkel Ferenc, a Radnóti utca és a csomópontok kapacitása a csúcsidőszakban kimerül, nem tudják ezt a napi 16 ezer autót zökkenőmentesen átengedni, és közben a sok gyalogátkelőhely még tovább lassítja a forgalmat.

Az döbbenetes adat, hogy a Rónay Jácint utcai körforgalomnál reggel 7 és 8 óra közötti időszakban mintegy 1100 jármű halad át a körforgalmon, és 4-500 gyalogos keresztezi, így egy nap mintegy 3300 gyalogos halad át a gyalogátkelőhelyen. Az is jól látható a felmérésekből, hogy az egyetemi kurzusok idején nő meg a gyalogos forgalom a Hédervári úton. Ezt a forgalmat mindenképpen szervezni kell.

A legforgalmasabb az egyetem bejáratához vezető gyalogátkelőhely.

Fotó: Molcsányi Máté

– Erre próbálunk megoldásokat találni. Felkértünk közlekedésszervezésben, jelzőlámpa tervezésben jártas mérnök csapatot, akik mikroszimulációs szoftverrel elemzik az itteni forgalmat. Forgalom felvételek történtek és történnek forgalom számlálással, és annak felmérésével, honnan, hova mennek az autók és a gyalogosok. Az adatokat betáplálják egy európai piacvezető szoftver cég alkalmazásába, ami elemzi a mesterséges intelligencia segítségével, hogyan lehet optimalizálni, javítani, kapacitást bővíteni a Hédervári út ezen szakaszán és erre tesznek javaslatot várhatóan december közepére – mondta el a győri útkezelő szervezet igazgatója.