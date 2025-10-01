2 órája
Megoldódik a csapadékvíz elvezetése Ménfőcsanakon - fotók
Ménfőcsanakon az Öreg utcában munkagépek dolgoznak. A csapadékvíz elveztő csatorna újul meg a lakosság kérésére.
Bár, mostanában nem voltak nagy esők, azért ez nem mindig van így. Amikor hirtelen zúdul le a csapadék, a domborzati viszonyok miatt bizony volt probléma Ménfőcsanakon az Öreg utcában. Remélhetőleg ez hamarosan megváltozik. Az Öreg utcában munkagépek dolgoznak, a csatorna egy darabon megújul a lakosság kérésére, hogy a csapadékvíz elvezetése megoldódjon.
Ne okozzon gondot a csapadékvíz!
–Képviselői tevékenységem során már régóta szerettem volna megoldani az itt élők által felvetett problémát, örülök, hogy most sikerül. Az Öreg utcában 150 méter hosszan a Győri út felé elkezdődött a kivitelezés, ami várhatóan két héten belül befejeződik. 38 millió forint önkormányzati forrásból valósul meg – mutatta be a munkát Szabó Jenő, a terület önkormányzati képviselője.
Mint megtudtuk, 400-as csövet helyeztek le a csapadékvíz elvezetésére, 7 befogadó rácsos folyóka fogadja a csapadékvizet, amely aztán a nyílt árokban folytatja tovább az útját. A tetejét aszfaltozzák, így az autók parkolhatnak rajta. A beruházásnak köszönhetően ezen a keskeny úton a továbbiakban biztonságosabban közlekedhetnek rajta az autósok és a biciklisek. A képviselő szeretné további két ütemben a Győri út felé tovább folytatni a munkát.
Nézze meg képgalériánkat a helyszínről:
Megoldóik a csapadékvíz elvezetése MénfőcsanakonFotók: Molcsányi Máté
– Győr több pontján is be kell avatkozni a csapadékvíz elvezetésében. Régóta dolgoztunk Szabó Jenő képviselőtársammal azon, hogy ezen a problémás útszakaszon, ahol egy nagyobb eső után nem folyt le a víz, nehezen ment el, a probléma megszűnjön. Ezzel a csapadékvíz is jobban el tud folyni, másrészt a parkolásra is lesz lehetőség – zárta gondolatait dr. Fekete Dávid, Győr és térsége élhetőségért és fejlesztéséért felelős miniszteri biztos, a közgyűlés FIDESZ-KDNP frakciójának elnöke.
A ménfőcsanaki fejlesztésekből az egyik legemlékezetesebb lehet a tavaly elkészült Sokorópátkai út teljes felújítása, ami nem csak a helyieknek, hanem az egész régióban élőknek a közlekedését könnyíti meg.