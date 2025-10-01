Megoldódik a csapadékvíz elvezetése Ménfőcsanakon - fotók

Bár, mostanában nem voltak nagy esők, azért ez nem mindig van így. Amikor hirtelen zúdul le a csapadék, a domborzati viszonyok miatt bizony volt probléma Ménfőcsanakon az Öreg utcában. Remélhetőleg ez hamarosan megváltozik. Az Öreg utcában munkagépek dolgoznak, a csatorna egy darabon megújul a lakosság kérésére, hogy a csapadékvíz elvezetése megoldódjon.

Szabó Jenő és dr. Fekete Dávid a ménfőcsanaki utca csapadékvíz elvezetésének felújítását nézték meg.

Fotó: Csapó Balázs



Ne okozzon gondot a csapadékvíz!

–Képviselői tevékenységem során már régóta szerettem volna megoldani az itt élők által felvetett problémát, örülök, hogy most sikerül. Az Öreg utcában 150 méter hosszan a Győri út felé elkezdődött a kivitelezés, ami várhatóan két héten belül befejeződik. 38 millió forint önkormányzati forrásból valósul meg – mutatta be a munkát Szabó Jenő, a terület önkormányzati képviselője.

Mint megtudtuk, 400-as csövet helyeztek le a csapadékvíz elvezetésére, 7 befogadó rácsos folyóka fogadja a csapadékvizet, amely aztán a nyílt árokban folytatja tovább az útját. A tetejét aszfaltozzák, így az autók parkolhatnak rajta. A beruházásnak köszönhetően ezen a keskeny úton a továbbiakban biztonságosabban közlekedhetnek rajta az autósok és a biciklisek. A képviselő szeretné további két ütemben a Győri út felé tovább folytatni a munkát.

Nézze meg képgalériánkat a helyszínről: