Biztonságos közlekedés

3 órája

Megoldódik a csapadékvíz elvezetése Ménfőcsanakon - fotók

Ménfőcsanakon az Öreg utcában munkagépek dolgoznak. A csapadékvíz elveztő csatorna újul meg a lakosság kérésére.

Barki Andrea

Bár, mostanában nem voltak nagy esők, azért ez nem mindig van így. Amikor hirtelen zúdul le a csapadék, a domborzati viszonyok miatt bizony volt probléma Ménfőcsanakon az Öreg utcában. Remélhetőleg ez hamarosan megváltozik. Az Öreg utcában munkagépek dolgoznak, a csatorna egy darabon megújul a lakosság kérésére, hogy a csapadékvíz elvezetése megoldódjon.

Szabó Jenő és dr. Fekete Dávid a ménfőcsanaki utca csapadékvíz elvezetésének felújítását nézték meg.
Fotó: Csapó Balázs


Ne okozzon gondot a csapadékvíz!

–Képviselői tevékenységem során már régóta szerettem volna megoldani az itt élők által felvetett problémát, örülök, hogy most sikerül. Az Öreg utcában 150 méter hosszan a Győri út felé elkezdődött a kivitelezés, ami várhatóan két héten belül befejeződik. 38 millió forint önkormányzati forrásból valósul meg  – mutatta be a munkát Szabó Jenő, a terület önkormányzati képviselője. 

Mint megtudtuk, 400-as csövet helyeztek le a csapadékvíz elvezetésére, 7 befogadó rácsos folyóka fogadja a csapadékvizet, amely aztán a nyílt árokban folytatja tovább az útját. A tetejét aszfaltozzák, így az autók parkolhatnak rajta. A beruházásnak köszönhetően ezen a keskeny úton a továbbiakban biztonságosabban közlekedhetnek rajta az autósok és a biciklisek. A képviselő szeretné további két ütemben a Győri út felé tovább folytatni a munkát.  

Nézze meg képgalériánkat a helyszínről:

Megoldóik a csapadékvíz elvezetése Ménfőcsanakon

Fotók: Molcsányi Máté

– Győr több pontján is be kell avatkozni a csapadékvíz elvezetésében. Régóta dolgoztunk Szabó Jenő képviselőtársammal azon, hogy ezen a problémás útszakaszon, ahol egy nagyobb eső után nem folyt le a víz, nehezen ment el, a probléma megszűnjön. Ezzel a csapadékvíz is jobban el tud folyni, másrészt a parkolásra is lesz lehetőség – zárta gondolatait dr. Fekete Dávid, Győr és térsége élhetőségért és fejlesztéséért felelős miniszteri biztos, a közgyűlés FIDESZ-KDNP frakciójának elnöke. 

Fotó: Csapó Balázs

A ménfőcsanaki fejlesztésekből az egyik legemlékezetesebb lehet a tavaly elkészült Sokorópátkai út teljes felújítása, ami nem csak a helyieknek, hanem az egész régióban élőknek a közlekedését könnyíti meg.

