Négyszázezer forintos tűsarkút is rábíznak Sanyira, ismerje meg Győr egyik utolsó cipészét - fotók

– De jó, hogy itt van! – mondja köszönés helyett, őszinte derűvel az arcán egy hölgy, amikor belép Burkali Sándor új cipészműhelyébe, és szinte végeláthatatlanul ömlik is belőle a szó. – Annyit talpaltam, de annyit! A Somogyiba indultam, tudja, ide az Árpád utcába, de már nincs ott. Bezárt az is – panaszolja keserűen. – Egyetlen pici elem miatt ennyit sétálni… Már semmi sem úgy van a belvárosban, mint régen – míg bosszankodik, a pult másik oldalán már meg is oldja Burkali Sándor a gondját, így kisvártatva elégedetten távozik.

Méregdrága tűsarkú és olcsó kulcs egyre megy, Sanyin nem fog ki egyik se. Az Arrabona régi cipészével beszélgettünk.

Burkali Sándor a győri belváros változó viharában stabil pont: ugyan az Arrabonában üzemelő Interspar nyári felújítása és bővítése az ő apró boltját is érintette, de szeretett városrészét nem hagyta cserben.

Mindenképpen a belvárosban akartam maradni

– emlékezett vissza Burkali Sándor, akit senki nem így hív, mindenkinek Sanyi.

Az önkormányzattól bérlem az új üzletem, liciten tettem szert rá. Nekem éppen ideális: nem túl nagy, ráadásul közel van a régi helyemhez.

Annyira nincs messze, hogy légvonalban legfeljebb pár méterre van. Ha a régi helyétől, az Arrabonából indulunk a Baross út irányába, az Arany János utcából a Bécsi udvarba kunkorodva nagy tábla jelzi: kicsit beljebb, a cukrászdával szemben találjuk a szervizt.

Úgy gondoltam, nagyon sok cipőt tudnék még megsarkalni, ragasztani, varrni, táskát és bőrdíszművet javítani, élezni, elemet cserélni, kulcsot másolni, cipzárt helyrehozni

– sorolja Sanyi, miközben éppen sportcipőt javít.

Kérdésemre kiszámolta, harmincegy éve könnyíti meg a győriek, főleg a belvárosban megfordulók mindennapjait. 1994-ben egy multinacionális szerviz itt vetette meg a lábát Kelet-Európában először az országok között, Sanyit pedig több alkalommal utasították el, mondván, túlképzett.

Az eredeti szakmám szerint erősáramú szerelő vagyok, dolgoztam korábban villanyszerelőként, de voltam árubeszerző, karbantartó is. A szervizben hasznát tudom venni ennek a tudásnak.

