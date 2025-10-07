44 perce
Négyszázezer forintos tűsarkút is rábíznak Sanyira, ismerje meg Győr egyik utolsó cipészét - fotók
Burkali Sándor egyike az utolsó győri cipészeknek, sőt, a belvárosban ő az egyetlen: apró műhelyében új életet ad táskának, cipőnek. Ugyanolyan gondossággal születik újjá kezei alatt hétköznapi sportcipő, méregdrága tűsarkú, vagy készít a járással küzdőknek ortopéd cipőt. Három évtizede segítője a győrieknek. Az Arrabona cipésze új helyen dolgozik, munka közben beszélgettünk vele.
– De jó, hogy itt van! – mondja köszönés helyett, őszinte derűvel az arcán egy hölgy, amikor belép Burkali Sándor új cipészműhelyébe, és szinte végeláthatatlanul ömlik is belőle a szó. – Annyit talpaltam, de annyit! A Somogyiba indultam, tudja, ide az Árpád utcába, de már nincs ott. Bezárt az is – panaszolja keserűen. – Egyetlen pici elem miatt ennyit sétálni… Már semmi sem úgy van a belvárosban, mint régen – míg bosszankodik, a pult másik oldalán már meg is oldja Burkali Sándor a gondját, így kisvártatva elégedetten távozik.
Burkali Sándor a győri belváros változó viharában stabil pont: ugyan az Arrabonában üzemelő Interspar nyári felújítása és bővítése az ő apró boltját is érintette, de szeretett városrészét nem hagyta cserben.
Mindenképpen a belvárosban akartam maradni
– emlékezett vissza Burkali Sándor, akit senki nem így hív, mindenkinek Sanyi.
Az önkormányzattól bérlem az új üzletem, liciten tettem szert rá. Nekem éppen ideális: nem túl nagy, ráadásul közel van a régi helyemhez.
Annyira nincs messze, hogy légvonalban legfeljebb pár méterre van. Ha a régi helyétől, az Arrabonából indulunk a Baross út irányába, az Arany János utcából a Bécsi udvarba kunkorodva nagy tábla jelzi: kicsit beljebb, a cukrászdával szemben találjuk a szervizt.
Úgy gondoltam, nagyon sok cipőt tudnék még megsarkalni, ragasztani, varrni, táskát és bőrdíszművet javítani, élezni, elemet cserélni, kulcsot másolni, cipzárt helyrehozni
– sorolja Sanyi, miközben éppen sportcipőt javít.
Kérdésemre kiszámolta, harmincegy éve könnyíti meg a győriek, főleg a belvárosban megfordulók mindennapjait. 1994-ben egy multinacionális szerviz itt vetette meg a lábát Kelet-Európában először az országok között, Sanyit pedig több alkalommal utasították el, mondván, túlképzett.
Az eredeti szakmám szerint erősáramú szerelő vagyok, dolgoztam korábban villanyszerelőként, de voltam árubeszerző, karbantartó is. A szervizben hasznát tudom venni ennek a tudásnak.
Kattintson a képre és lapozza végig Krizsán Csaba fotós galériáját az utolsó mohikánok egyikéről, az Arrabona cipészének új műhelyéről!
Sanyi, az Arrabona legendás cipésze új helyen javítFotók: Krizsán Csaba
Évtizedeken keresztül dolgozott a nagy cég kabátját hordva, aztán a covid hozott nagy fordulópontot.
Vagy átveszem vállalkozóként vagy megszűnik. Nem is volt időm gondolkodni
– emlékezik vissza, miközben egy újabb ügyfél érkezik, aki kulcsot szeretne másoltatni. Az évtizedes rutin és a szakértelem kombinációját figyelhetjük meg: tovább tartott elmondani a hölgynek a kívánságát, mint maga a kulcsmásolás folyamata.
Sanyi úgy tapasztalja, új üzletében kevesebb kulcsot másol, mint korábban: most nincs annyira szem előtt, mint amikor az Arrabonában vásárlás után találkoztak vele. Most inkább célirányosan érkeznek hozzá, sokszor nem is akármilyen lábbelikkel.
Egy hölgy nem akarta a méregdrága francia cipőjét Párizsban megjavíttatni, mert sokáig tartott volna, míg odaér, míg elkészül, míg visszaér. Ezt a négyszázezer forintos tűsarkút rám bízta
– mutatja a Christian Louboutin márkájú darabot Sanyi. A Louboutin cipők különlegessége a tűzpiros talpuk, Sanyi eredeti állapotát adja vissza, hogy viselője ismét könnyed francia eleganciával kopoghasson a győri macskaköveken. Nyáron egy háromszázötvenezer forintot kóstáló Hermès papucs is megfordult Sanyi kezei alatt.
Első blikkre látom, ha egy cipő drága. A mindennapokban persze teljesen hétköznapi lábbeliket javítok. Vannak olyan cipők, amiket évtizedek óta javítok. Megcsinálom, a tulajdonosa meg hordja tovább vígan. Újabban inkább sportcipőket hoznak, szinte csak azokat. Ilyen a divat.
Mint mondja, nem is olyan régen tucatjával sarkalt magassarkúkat.
Pár éve húsz–harminc is megfordult az üzletben havonta, most jó, ha egy-egy érkezik.
Sanyi egyik különleges szolgáltatása a nehézséggel élők számára jelent óriási segítséget. Átlagos cipőkből képes ortopéd verziót készíteni: így a két láb közötti több centiméter különbség eltűnik a járás során.
Burkali Sándor, a győri belváros cipésze
- nemcsak egyszerűen cipész,
- a lelkek ismerője is,
- a betérők mindig kapnak egy-egy jó szót a szolgáltatás mellé,
- sőt, Sanyi már az ajtó nyitásából tudja, milyen a belépő hangulata.
Ha óvatosan, finoman csukja be az ajtót, az csak jót jelent, de ha nagy lendülettel, robajjal zárja, abból tudom, hogy gond van. Akkor igyekszem megértő és figyelmes lenni
– árulja el.
Sanyi abban bízik, hogy új üzletének ajtaját nemcsak régi ügyfelei nyitják majd rá, hanem új arcok is. Számára nemcsak a cipők és táskák megmentése fontos, szerinte a lelkeket is éppúgy ápolni kell, mint a lábbeliket.