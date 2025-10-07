október 7., kedd

Amália névnap

10°
+14
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Ismert győri arc

44 perce

Négyszázezer forintos tűsarkút is rábíznak Sanyira, ismerje meg Győr egyik utolsó cipészét - fotók

Címkék#üzlet#cipész#Sanyi#Burkali Sándor

Burkali Sándor egyike az utolsó győri cipészeknek, sőt, a belvárosban ő az egyetlen: apró műhelyében új életet ad táskának, cipőnek. Ugyanolyan gondossággal születik újjá kezei alatt hétköznapi sportcipő, méregdrága tűsarkú, vagy készít a járással küzdőknek ortopéd cipőt. Három évtizede segítője a győrieknek. Az Arrabona cipésze új helyen dolgozik, munka közben beszélgettünk vele.

Pardavi Mariann

– De jó, hogy itt van! – mondja köszönés helyett, őszinte derűvel az arcán egy hölgy, amikor belép Burkali Sándor új cipészműhelyébe, és szinte végeláthatatlanul ömlik is belőle a szó. – Annyit talpaltam, de annyit! A Somogyiba indultam, tudja, ide az Árpád utcába, de már nincs ott. Bezárt az is – panaszolja keserűen. – Egyetlen pici elem miatt ennyit sétálni… Már semmi sem úgy van a belvárosban, mint régen – míg bosszankodik, a pult másik oldalán már meg is oldja Burkali Sándor a gondját, így kisvártatva elégedetten távozik. 

cipész, burkali sándor, arrabona, arrabona cipésze
Méregdrága tűsarkú és olcsó kulcs egyre megy, Sanyin nem fog ki egyik se. Az Arrabona régi cipészével beszélgettünk. 
Fotó: Krizsán Csaba

Burkali Sándor a győri belváros változó viharában stabil pont: ugyan az Arrabonában üzemelő Interspar nyári felújítása és bővítése az ő apró boltját is érintette, de szeretett városrészét nem hagyta cserben.

Mindenképpen a belvárosban akartam maradni 

– emlékezett vissza Burkali Sándor, akit senki nem így hív, mindenkinek Sanyi. 

Az önkormányzattól bérlem az új üzletem, liciten tettem szert rá. Nekem éppen ideális: nem túl nagy, ráadásul közel van a régi helyemhez.

Annyira nincs messze, hogy légvonalban legfeljebb pár méterre van. Ha a régi helyétől, az Arrabonából indulunk a Baross út irányába, az Arany János utcából a Bécsi udvarba kunkorodva nagy tábla jelzi: kicsit beljebb, a cukrászdával szemben találjuk a szervizt.

Úgy gondoltam, nagyon sok cipőt tudnék még megsarkalni, ragasztani, varrni, táskát és bőrdíszművet javítani, élezni, elemet cserélni, kulcsot másolni, cipzárt helyrehozni 

– sorolja Sanyi, miközben éppen sportcipőt javít.

Kérdésemre kiszámolta, harmincegy éve könnyíti meg a győriek, főleg a belvárosban megfordulók mindennapjait. 1994-ben egy multinacionális szerviz itt vetette meg a lábát Kelet-Európában először az országok között, Sanyit pedig több alkalommal utasították el, mondván, túlképzett.

Az eredeti szakmám szerint erősáramú szerelő vagyok, dolgoztam korábban villanyszerelőként, de voltam árubeszerző, karbantartó is. A szervizben hasznát tudom venni ennek a tudásnak.

Kattintson a képre és lapozza végig Krizsán Csaba fotós galériáját az utolsó mohikánok egyikéről, az Arrabona cipészének új műhelyéről!

Sanyi, az Arrabona legendás cipésze új helyen javít

Fotók: Krizsán Csaba

Évtizedeken keresztül dolgozott a nagy cég kabátját hordva, aztán a covid hozott nagy fordulópontot.

Vagy átveszem vállalkozóként vagy megszűnik. Nem is volt időm gondolkodni 

– emlékezik vissza, miközben egy újabb ügyfél érkezik, aki kulcsot szeretne másoltatni. Az évtizedes rutin és a szakértelem kombinációját figyelhetjük meg: tovább tartott elmondani a hölgynek a kívánságát, mint maga a kulcsmásolás folyamata.

Sanyi úgy tapasztalja, új üzletében kevesebb kulcsot másol, mint korábban: most nincs annyira szem előtt, mint amikor az Arrabonában vásárlás után találkoztak vele. Most inkább célirányosan érkeznek hozzá, sokszor nem is akármilyen lábbelikkel.

Egy hölgy nem akarta a méregdrága francia cipőjét Párizsban megjavíttatni, mert sokáig tartott volna, míg odaér, míg elkészül, míg visszaér. Ezt a négyszázezer forintos tűsarkút rám bízta 

– mutatja a Christian Louboutin márkájú darabot Sanyi. A Louboutin cipők különlegessége a tűzpiros talpuk, Sanyi eredeti állapotát adja vissza, hogy viselője ismét könnyed francia eleganciával kopoghasson a győri macskaköveken. Nyáron egy háromszázötvenezer forintot kóstáló Hermès papucs is megfordult Sanyi kezei alatt.

Első blikkre látom, ha egy cipő drága. A mindennapokban persze teljesen hétköznapi lábbeliket javítok. Vannak olyan cipők, amiket évtizedek óta javítok. Megcsinálom, a tulajdonosa meg hordja tovább vígan. Újabban inkább sportcipőket hoznak, szinte csak azokat. Ilyen a divat.

Mint mondja, nem is olyan régen tucatjával sarkalt magassarkúkat.

Pár éve húsz–harminc is megfordult az üzletben havonta, most jó, ha egy-egy érkezik.

Sanyi egyik különleges szolgáltatása a nehézséggel élők számára jelent óriási segítséget. Átlagos cipőkből képes ortopéd verziót készíteni: így a két láb közötti több centiméter különbség eltűnik a járás során.

Burkali Sándor, a győri belváros cipésze 

  • nemcsak egyszerűen cipész, 
  • a lelkek ismerője is, 
  • a betérők mindig kapnak egy-egy jó szót a szolgáltatás mellé, 
  • sőt, Sanyi már az ajtó nyitásából tudja, milyen a belépő hangulata.

Ha óvatosan, finoman csukja be az ajtót, az csak jót jelent, de ha nagy lendülettel, robajjal zárja, abból tudom, hogy gond van. Akkor igyekszem megértő és figyelmes lenni

 – árulja el.

Sanyi abban bízik, hogy új üzletének ajtaját nemcsak régi ügyfelei nyitják majd rá, hanem új arcok is. Számára nemcsak a cipők és táskák megmentése fontos, szerinte a lelkeket is éppúgy ápolni kell, mint a lábbeliket.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu