Autót épít és önállóan indul a Formula Studentben a Széchenyi István Egyetem csapata

A SZEngine a Széchenyi István Egyetem hallgatói csapataként azzal a céllal alakult, hogy egyedileg tervezett belső égésű versenymotort fejlesszen Formula Studentben versenyző csapatok számára. Ezzel a profillal a hallgatók a gyári beszállítók mellé sorakoztak fel, amely páratlan vállalásnak számított. Arra sem volt példa a versenysorozatban, hogy egy hallgatói tehetségműhely hajtásláncot biztosítson az intézményi testvércsapatának. Erről szólt a hosszú éveken át gyümölcsöző szimbiózis az Arrabona Racing Teammel, amely együttműködést az utóbbi években számos siker koronázta. A SZEngine megbízható működésű, magas teljesítményű és alacsony fogyasztású erőforrása előnyösebbnek bizonyult a készen vett és alig módosítható konstrukcióknál. A csapat közben folyamatosan feszegette a saját határait: 3D nyomtatott motort készítettek, turbófeltöltővel kísérleteztek, és elkezdték fejleszteni hibrid megoldásukat is.

A SZEngine Team tagjai.

Fotó: Nagy Gergely/Széchenyi István Egyetem

A fordulat az előző szezonban következett be, amikor az Arrabona Racing Team eldöntötte, hogy elektromos hajtásra vált, s így megszűnt a kooperáció a két társaság között. Kisvártatva az Óbudai Egyetem égisze alatt működő OUR Teammel is véget ért az együttműködés, ezzel a győri motorfejlesztő gárda partner nélkül maradt. Az új helyzet választás elé állította őket, s végül úgy döntöttek, hogy saját autót építve önálló Formula Student-csapattá avanzsálnak.

„Fontos volt számunkra, hogy tovább tudjuk folytatni azt, amit legszívesebben csinálunk: a motorfejlesztést. Bár most már autóépítő csapat vagyunk, a hajtásláncvonal továbbra is fókuszban marad” – fogalmazott Zlatics Gergő, a SZEngine korábbi vezetője, aki azt is hozzátette, hűek lesznek hagyományaikhoz, így elkötelezték magukat a belső égésű kategória mellett. „A szervezeti felépítésünk annyiban változik, hogy az eddigi hat mellé három új részlegünk alakult, amely csak az autóval foglalkozik majd. A toborzás már zajlik, sokan jelentkeztek” – árulta el.

Zlatics Gergő beszámolt a SZEngine elmúlt egy évéről, amely meghatározta a csapat jövőjét.

Fotó: Nagy Gergely/Széchenyi István Egyetem

A SZEngine első autójának és vadonatúj motorjának terveit bemutató, design freeze elnevezésű eseményen dr. Raffai Péter, a Járműhajtás-technológia és Teljesítményelektronika Tanszék vezetője hangsúlyozta: a SZEngine nem csak szakmai fejlődést biztosít, de emberileg is formálja a hallgatókat, ami az eredmények mellett a közösség szellemiségében is megmutatkozik.