Újabb sportautó készülhet a győri Audi TT után - videó, fotók

A „hűtőrács” keret formálja a roadster elülső részét

Az Auto Union C típusú (1936) és a harmadik generációs Audi A6 (2004) ihletésére egy letisztult, felépítésében függőleges formát hoztak létre. Az erős vállvonal adja meg a kétüléses sportjármű masszív, dinamikus megjelenését. Arányait a középre helyezett akkumulátoros elrendezés adja. Az utastér messze hátranyúlik, és határozottan ül a karosszérián. Elektromosan működtethető, behúzható kétrészes keménytető debütál az Audi roadsterében.

Az Audi Concept C új fényjelzést vezet be: az első és hátsó lámpában egyaránt négy, vízszintesen elrendezett elem kap helyet. Az Audi Concept C külseje „Titanium” színben jelenik meg.

Egyszerű és elegáns belső tér

A belső tér meghatározó, erőteljes szerkezeti felületekkel és tiszta, geometrikus formákkal operál, az eloxált alumíniumból készült fizikai kezelők haptikus élményt nyújtanak. A kormánykerék elemei – a kerek forma, a kifinomult haptikus elemek és a középen, valódi fémből készült Audi-karikák – műszaki precizitással készültek. Minden anyag a belső tér letisztult, a természetes anyagok kifinomult, meleg és emelkedett környezetet teremtenek. Indirekt háttérvilágítás is került az autóba.

Modern technológia az intuitív felhasználói élményért

A 10,4 hüvelykes, behajtható központi kijelzőt integráltak a sportkocsiba, a kormánykeréken és a középkonzolon található haptikus kezelőkkel együtt a kezelőgombok pontosan ott vannak, ahol az ember számít rájuk.