Concept C

39 perce

Újabb sportautó készülhet a győri Audi TT után - videó, fotók

Címkék#Győr#Concept C#roadster#Audi TT

Az Audi bemutatta az Audi Concept-C-t, amelyet egy elektromos, kétszemélyes sportautóként álmodtak meg a tervező mérnökök. A koncepcióautó szériagyártásba is kerülhet, az Audi TT után a sportkocsit a győri gyárban is gyárthatják majd.

Kisalföld.hu

Az Audi honlapján mutatta be a Concept C-t, amely az utóda is lehet a még emlékeinkben élénken élő Audi TT-nek, akár a győri gyárban is gyárthatják. Közös jellemzője a két típusnak hogy mindkettő a roadster kategóriáját képviseli. Elmondásuk szerint egy tisztán elektromos, kétszemélyes sportjármű. A kocsi a márka új formatervezési filozófiáját testesíti meg, a tanulmányautó az egyszerűséget és a letisztult dizájnt terveztek. Az új Audi-arculat központi eleme a hűtőrács keret, a karakteres, négy elemből álló fényjelzés. A tetőkoncepció a kabrió előnyeit kínálja, kiváló minőségű anyagokból készítették el a sportautót.

Az Audi TT utódja lehet a Concept C.
Az Audi TT mellett is pózolt a gyártó legújabb fejlesztése. Forrás: AUDI AG

Az Audi TT nyomában az új Concept C 

Az új koncepciókocsi

  • az atletikus minimalizmust testesíti meg 
  • formatisztasággal, 
  • precizitással 
  • és határozottsággal. 
Forrás: AUDI AG

A „hűtőrács” keret formálja a roadster elülső részét

Az Auto Union C típusú (1936) és a harmadik generációs Audi A6 (2004) ihletésére egy letisztult, felépítésében függőleges formát hoztak létre. Az erős vállvonal adja meg a kétüléses sportjármű masszív, dinamikus megjelenését. Arányait a középre helyezett akkumulátoros elrendezés adja. Az utastér messze hátranyúlik, és határozottan ül a karosszérián. Elektromosan működtethető, behúzható kétrészes keménytető debütál az Audi roadsterében. 

Az Audi Concept C új fényjelzést vezet be: az első és hátsó lámpában egyaránt négy, vízszintesen elrendezett elem kap helyet. Az Audi Concept C külseje „Titanium” színben jelenik meg.

Forrás: AUDI AG

Egyszerű és elegáns belső tér

A belső tér meghatározó, erőteljes szerkezeti felületekkel és tiszta, geometrikus formákkal operál, az eloxált alumíniumból készült fizikai kezelők haptikus élményt nyújtanak. A kormánykerék elemei – a kerek forma, a kifinomult haptikus elemek és a középen, valódi fémből készült Audi-karikák – műszaki precizitással készültek. Minden anyag a belső tér letisztult, a természetes anyagok kifinomult, meleg és emelkedett környezetet teremtenek. Indirekt háttérvilágítás is került az autóba.

Forrás: AUDI AG

Modern technológia az intuitív felhasználói élményért

A 10,4 hüvelykes, behajtható központi kijelzőt integráltak a sportkocsiba, a kormánykeréken és a középkonzolon található haptikus kezelőkkel együtt a kezelőgombok pontosan ott vannak, ahol az ember számít rájuk.

Formálja az Audi jövőjét

A jövőt illetően az Audi a legfontosabbra helyezi a hangsúlyt: a tisztaság, a technikalitás, az intelligencia és az érzelem összetéveszthetetlen kombinációjára. Az Audi Concept C egy új formatervezési filozófia kezdetét jelzi, és így mérföldkő a négykarikás márka történetében. Egy jövőbeli sorozatgyártású modellt vetít előre, és azon túlmenően további modellekre is hatással lesz.

