20 éve öltöztetik a világ exkluzív modelljeit

2005-ben 18.000 m²-en, 185 munkatárssal kezdte meg munkáját az Audi Hungaria Szerszámgyára. Azóta több mint 3 millió gépjármű karosszériaelem, 3.200 présszerszám, valamint 5.500 összeszerelő készülék és berendezés készült itt, egyedülálló precizitással. A szerszámgyár három alappillére – az exkluzívszériás karosszériaelem-gyártás, a szerszámgyártás, valamint a készülék- és berendezésgyártás – az évek során kisszériás gépjárműmodellekhez kapcsolódó projektekben teljesedett ki. Az Audi R8, Lamborghini Hurracan, Bentley és az Audi e-tron GT modellekhez egyaránt Győrben készültek és készülnek a karosszériaelemek.

Audi Hungaria Szerszámgyára 20 éve gyárt prémium alkatrészeket. Fotó: AH

Az Audi Hungaria technológiai zászlóshajója

A Szerszámgyár az Audi Hungaria technológiai zászlóshajója. Az itt dolgozó, kitűnően képzett szakmai közösség tudása és elkötelezettsége teszi lehetővé, hogy világszínvonalú megoldásokat kínáljunk partnereinknek

– mondta Michael Breme, az Audi Hungaria igazgatóságának elnöke.

A Szerszámgyár története során folyamatosan bővült: új csarnokok, termelőberendezések, pl. nagyteljesítményű présgépek kerültek az immár 58 300 m2 gyáregységhez. A termelési kompetenciákhoz kiépült a karbantartáshoz, minőségbiztosításhoz, logisztikához, és a projektmenedzsmenthez szükséges szaktudás is.

A precizitás nálunk nem csupán cél, egyben szenvedélyünk is. Az elmúlt 20 év eredményei, a sok-sok megvalósított járműprojekt bizonyítják, hogy Győrben legmagasabb szintű a présszerszám-, berendezés- és exkluzív alkatrészgyártás, ez a jövőben is így lesz. Erre garancia több, mint 500 munkatársunk tudása

– mondta Les Zoltán, az Audi Hungaria járműgyártásért felelős igazgatósági tagja.