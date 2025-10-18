október 18., szombat

Lukács névnap

12°
+15
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
MVM ügyfelek - csak óvatosan!

1 órája

Vigyázat, adathalász csalók utaznak a pénzünkre!

Címkék#MVM#bankkártyaadat#ügyfeleit adathalász#kísérlet

A csalók fizetési felszólítással, szolgáltatás kikapcsolással fenyegetnek és bankkártya adatokra vadásznak. Az MVM Next ügyfeleit egyre gyakrabban éri adathalász kísérlet. A társaság fokozott figyelemre kéri ügyfeleit.

Kisalföld.hu

A társaság tájékoztatása szerin több adathalász kísérlet érkezik üzenetként a postafiókokba, amelyek sokszor fizetési felszólítással és a szolgáltatás kikapcsolásával fenyegetnek, vagy egy nagyobb összeg visszatérítését ígérik. A csalók ilyenkor az érintett személy ijedtségét vagy hiszékenységét használják ki, hogy megszerezzék a bankkártyája adatait.

Az MVM Next ügyfeleit egyre gyakrabban éri adathalász kísérlet.
Az MVM Next ügyfeleit egyre gyakrabban éri adathalász kísérlet.
Fotó: Shutterstock

Adathalász kísérlet látható jelekkel

Az MVM Next arra kéri ügyfeleit, hogy a számlaértesítőket mindig figyelmesen nézzék meg, mert az adathalász levelek felismerhetők. A hamis e-mailben szereplő adatok gyakran nem pontosak, ezért minden esetben ellenőrizni kell, hogy a számla összege megfelel-e a fogyasztás alapján vártnak. Emellett a levél helyesírási hibákat tartalmazhat, illetve magyartalan, online programmal fordított mondatok szerepelhetnek benne. A legfontosabb támpont az e-számla-értesítőkben található direkt fizetési hivatkozás. Érdemes a kurzort a hivatkozás fölé tartani, hogy megmutassa, milyen oldalra készül éppen belépni az ügyfél - hívták fel a figyelmet sz MTI-nek eljuttatott közleményükben.

Bankkártya adatokat nem kér a szolgáltató

Kiemelték: az MVM Next online ügyfélszolgálati oldalán sosem kéri a szolgáltató, hogy ügyfeleik adják meg bankkártyaadataikat, azokat minden esetben csak a biztonságos banki felületre történt átirányítást követően szükséges beírni. Ha az ügyfél arra gyanakszik, hogy adathalász támadás célpontjává vált, továbbítsa az [email protected] e-mail-címre az MVM vagy MVM Next nevében érkező gyanús e-mailt az esetleges csatolt számlával együtt. Ha az MVM nevében gyanús telefonhívást vagy sms-üzenetet kap, a https://www.mvmnext.hu/Adathalaszat oldalon található mezőbe beírva az SMS küldőjének telefonszámát és az üzenet dátumát ellenőrizhető, hogy valóban az MVM kereste-e - ismertette a vállalat. Az MVM Next hangsúlyozta: elhatárolódik minden nem hivatalos megkereséstől és csalási kísérlettől, az ilyen esetek felderítésében együttműködik az illetékes hatóságokkal.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu