Vigyázat, adathalász csalók utaznak a pénzünkre!

A társaság tájékoztatása szerin több adathalász kísérlet érkezik üzenetként a postafiókokba, amelyek sokszor fizetési felszólítással és a szolgáltatás kikapcsolásával fenyegetnek, vagy egy nagyobb összeg visszatérítését ígérik. A csalók ilyenkor az érintett személy ijedtségét vagy hiszékenységét használják ki, hogy megszerezzék a bankkártyája adatait.

Az MVM Next ügyfeleit egyre gyakrabban éri adathalász kísérlet.

Fotó: Shutterstock

Adathalász kísérlet látható jelekkel

Az MVM Next arra kéri ügyfeleit, hogy a számlaértesítőket mindig figyelmesen nézzék meg, mert az adathalász levelek felismerhetők. A hamis e-mailben szereplő adatok gyakran nem pontosak, ezért minden esetben ellenőrizni kell, hogy a számla összege megfelel-e a fogyasztás alapján vártnak. Emellett a levél helyesírási hibákat tartalmazhat, illetve magyartalan, online programmal fordított mondatok szerepelhetnek benne. A legfontosabb támpont az e-számla-értesítőkben található direkt fizetési hivatkozás. Érdemes a kurzort a hivatkozás fölé tartani, hogy megmutassa, milyen oldalra készül éppen belépni az ügyfél - hívták fel a figyelmet sz MTI-nek eljuttatott közleményükben.

Bankkártya adatokat nem kér a szolgáltató

Kiemelték: az MVM Next online ügyfélszolgálati oldalán sosem kéri a szolgáltató, hogy ügyfeleik adják meg bankkártyaadataikat, azokat minden esetben csak a biztonságos banki felületre történt átirányítást követően szükséges beírni. Ha az ügyfél arra gyanakszik, hogy adathalász támadás célpontjává vált, továbbítsa az [email protected] e-mail-címre az MVM vagy MVM Next nevében érkező gyanús e-mailt az esetleges csatolt számlával együtt. Ha az MVM nevében gyanús telefonhívást vagy sms-üzenetet kap, a https://www.mvmnext.hu/Adathalaszat oldalon található mezőbe beírva az SMS küldőjének telefonszámát és az üzenet dátumát ellenőrizhető, hogy valóban az MVM kereste-e - ismertette a vállalat. Az MVM Next hangsúlyozta: elhatárolódik minden nem hivatalos megkereséstől és csalási kísérlettől, az ilyen esetek felderítésében együttműködik az illetékes hatóságokkal.