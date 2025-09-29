Olcsóbban vásárolhatsz vajat - tartós árcsökkentés a legnépszerűbb termékeknél

Az utóbbi napokban csökkent a vaj ára a nemzetközi piacon. A kedvezőbb beszerzési feltételek a fogyasztói árakban is megjelennek: a kereskedők a gyakorlatuknak megfelelően, amint alacsonyabb beszerzési árakat érnek el, a kedvezményt továbbadják a vásárlóknak. Ennek köszönhetően a legkeresettebb vajak ára átlagosan 11–16%-kal csökkent.

Alacsonyabb áron vásárolhatunk vajat. Forrás: aldi.hu

A vaj árának változása

A részletes árcsökkentés a következő: a 82%-os zsírtartalmú Milsani Teavaj 250 grammos kiszerelésben 939 forint helyett 789 forintba, a 250 grammos Ír vaj 1115 forint helyett 989 forintba, a 250 grammos Desira márkázott vaj 889 forint helyett 769 forintba kerül. A 250 grammos Milsani laktózmentes vaj ára szintén 16%-kal csökkent, 939 forintról 789 forintra, így a laktóz-intoleranciával érintett vásárlók is kedvezőbb áron juthatnak hozzá a termékhez - az árváltozásokról az Aldi adott tájékoztatást közleményében.