Üzemanyagár-változás! - Mutatjuk a friss árakat

Üzemanyagár-változás! - Mutatjuk a friss árakat

Szeptember 16-án az alább átlagárakon tankolhatunk: 

  • 95-ös benzin: 589 Ft/liter 
  • Gázolaj: 588 Ft/liter 

Szerdától nem várható változás sem a benzin, sem a gázolaj nagykereskedelmi árában. 

- írta közleményében a holtankoljak.hu.

 

