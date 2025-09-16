Tankolás
1 órája
Üzemanyagár-változás! - Mutatjuk a friss árakat
Forrás: pexels.com
Szeptember 16-án az alább átlagárakon tankolhatunk:
- 95-ös benzin: 589 Ft/liter
- Gázolaj: 588 Ft/liter
Szerdától nem várható változás sem a benzin, sem a gázolaj nagykereskedelmi árában.
- írta közleményében a holtankoljak.hu.
