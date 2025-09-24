Győr turizmusáról beszélgettek

A turizmus győri képviselői találkoztak a Turizmus Világnapja alkalmából. A szakembereket a győri önkormányzat invitálta kötetlen beszélgetésre, hogy a résztvevők elmondhassák tapasztalataikat és meglátásaikat Győr turizmusával kapcsolatban.

A Turizmus Világnapja alkalmából győri szakembereket invitált kötetlen beszélgetésre az önkormányzat.

Fotó: Molcsanyi Mate

Pályázat a turizmus fejlesztésére

Kósa Roland alpolgármester a találkozó kezdetén hangsúlyozta, hogy az önkormányzat szeretne kialakítani egy átfogó, a jövőbe mutató turisztikai stratégiát.

– Idén ősszel az önkormányzat indul egy Európai Uniós pályázaton, amely további forrásokat biztosíthat a város turisztikai fejlesztéséhez. Kiváltképp az ökoturizmusra és a természetes vizekre fókuszálva. Emellett szeretnénk, ha a Virágpiac is megerősödne és akár a piacturizmus terén is ismert helyszínné válna. Győrben vannak még tartalékok, szeretnénk ha a város többnapos célponttá válna, a csodás Szigetközzel, Pannonhalmával és a borvidékkel összefonódva.