Szakemberek a szakmáról

1 órája

Győr turizmusáról beszélgettek

Címkék#helyi turizmus#Turizmus Világnap#turizmus

Kósa Roland alpolgármester invitálta beszélgetésre a turizmus területén dolgozó szakembereket.

Kisalföld.hu

A turizmus győri képviselői találkoztak a Turizmus Világnapja alkalmából. A szakembereket a győri önkormányzat invitálta kötetlen beszélgetésre, hogy a résztvevők elmondhassák tapasztalataikat és meglátásaikat Győr turizmusával kapcsolatban.

turizmus
A Turizmus Világnapja alkalmából győri szakembereket invitált kötetlen beszélgetésre az önkormányzat.
Fotó: Molcsanyi Mate

Pályázat a turizmus fejlesztésére

Kósa Roland alpolgármester a találkozó kezdetén hangsúlyozta, hogy az önkormányzat szeretne kialakítani egy átfogó, a jövőbe mutató turisztikai stratégiát.

– Idén ősszel az önkormányzat indul egy Európai Uniós pályázaton, amely további forrásokat biztosíthat a város turisztikai fejlesztéséhez. Kiváltképp az ökoturizmusra és a természetes vizekre fókuszálva. Emellett szeretnénk, ha a Virágpiac is megerősödne és akár a piacturizmus terén is ismert helyszínné válna. Győrben vannak még tartalékok, szeretnénk ha a város többnapos célponttá válna, a csodás Szigetközzel, Pannonhalmával és a borvidékkel összefonódva.

 

